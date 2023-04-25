Муж Анны Тринчер презентовал общую песню с рэпером ХАСом: не обошлось и без скандала

Рэпер ХАС и блогер Александр Волошин. Фото: менеджмент артистов

Муж певицы Анны Тринчер, бизнесмен и блогер Александр Волошин вместе с рэпером ХАСом презентовал видео на совместный трек "Сонце".

Видео доступно на YouTube-канале Волошина.

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Подробности

По словам ХАС, знакомство с Александром Волошиным состоялось во время одного мероприятия во Львове. Идея создать совместную композицию у артистов возникла после творческого сотрудничества над предыдущим треком Волошина "Біла ніч".

"Когда Саша понял, что ему заходит стиль, в котором я создаю песни, то возникла идея о дуэтном треке. А почему бы нет? Должен признаться, что это наверное самая быстрая в моей истории реализация творческого замысла, потому что бит для этого трека мы написали за три часа, а текст за один вечер", — прокомментировал премьеру рэпер ХАС (Назар Хассан).

Недавно Волошин рассказывал в Instagram, что испытывает проблемы со здоровьем, которые также влияют на его психоэмоциональное состояние. Так что в новой музыкальной видео работе блогер передал свои переживания.

"Мы с парнями на студии набросали мотив припева со словами. Показали ХАСу, а он через неделю сбросил уже готовую песню с его куплетами и добавил кое-что к припеву. У меня на тот момент была депрессия, и как раз это отразилось в тексте припева, который я исполняю. Это и есть мое состояние за последние два месяца. У ХАСа более глубокий смысл, о любви", — рассказал Волошин.

Скандал вокруг песни

Впрочем, релиза трека могло и не быть. За неделю до премьеры, когда артисты начали продвигать отрывок сингла "Сонце" в соцсетях, подписчики ХАСа не поняли его выбор артиста для дуэта. В сторону Александра Волошина пошла волна хейта, на что блогер обиделся, поскольку рэпер ХАС прислушался к подписчикам и отменил премьеру.

Но впоследствии исполнители нашли общий язык и все же решили выпустить трек и видео на усмотрение слушателей.

Рэпер ХАС и блогер Александр Волошин. Фото: менеджмент артистов

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