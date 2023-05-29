Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО

Співачка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Денний масований ракетний обстріл росіянами столиці, в понеділок, 29 травня, багатьох застав зненацька. Тривалий час окупанти пускали дрони та ракети лише вночі. Тож блискавична робота ППО налякала багатьох українців. Серед них була й співачка Анна Трінчер.

Відповідне відео вона опублікувала у себе в Instagram.

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Подробиці

21-річна співачка опублікувала відео, на якому вона робить макіяж. Вочевидь, Трінчер хотіло опублікувати результат до і після. Але під час нанесення тону пролунав звук роботи ППО. Потім ще гучніший вибух.

Трінчер не стала стримуватися, і як багато хто з українців добряче висловилась матюками. Втім, співачка не стала залишати відео для особистого користування. Анна опублікувала його у своїй соцмережі без купюр.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика. 18+

Реакція соцмереж

Деякі підписники Трінчер підтримали співачку, мовляв, це емоції, які не приховаєш. Інші ж вважають, що матюки не роблять Анну кращою. А деякі й взагалі обурені, що на співачку підписані чимало неповнолітніх українців.

Така гарна, а так негарно висловлюєтесь... Ви ж лідер думок для молоді. Навіщо викладаєте в мережу такий сором. Чи ви хочете, щоб наша нація була матюкливим бидлом?

Якось не гарно, занадто багато матів

О, Боже, як мужик лається

Що за мова?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трінчер зганьбилась в етері телешоу. Також ми розповідали, що Анна Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів, який вона застала в потязі.