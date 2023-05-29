Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО
Денний масований ракетний обстріл росіянами столиці, в понеділок, 29 травня, багатьох застав зненацька. Тривалий час окупанти пускали дрони та ракети лише вночі. Тож блискавична робота ППО налякала багатьох українців. Серед них була й співачка Анна Трінчер.
Відповідне відео вона опублікувала у себе в Instagram.
Подробиці
21-річна співачка опублікувала відео, на якому вона робить макіяж. Вочевидь, Трінчер хотіло опублікувати результат до і після. Але під час нанесення тону пролунав звук роботи ППО. Потім ще гучніший вибух.
Трінчер не стала стримуватися, і як багато хто з українців добряче висловилась матюками. Втім, співачка не стала залишати відео для особистого користування. Анна опублікувала його у своїй соцмережі без купюр.
Увага! У відео присутня нецензурна лексика. 18+
Реакція соцмереж
Деякі підписники Трінчер підтримали співачку, мовляв, це емоції, які не приховаєш. Інші ж вважають, що матюки не роблять Анну кращою. А деякі й взагалі обурені, що на співачку підписані чимало неповнолітніх українців.
- Така гарна, а так негарно висловлюєтесь... Ви ж лідер думок для молоді. Навіщо викладаєте в мережу такий сором. Чи ви хочете, щоб наша нація була матюкливим бидлом?
- Якось не гарно, занадто багато матів
- О, Боже, як мужик лається
- Що за мова?
Нагадаємо, раніше ми писали, що Трінчер зганьбилась в етері телешоу. Також ми розповідали, що Анна Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів, який вона застала в потязі.