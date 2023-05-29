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Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО

29 травня 2023 16:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО
Співачка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Денний масований ракетний обстріл росіянами столиці, в понеділок, 29 травня, багатьох застав зненацька. Тривалий час окупанти пускали дрони та ракети лише вночі. Тож блискавична робота ППО налякала багатьох українців. Серед них була й співачка Анна Трінчер.

Відповідне відео вона опублікувала у себе в Instagram.

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Подробиці 

21-річна співачка опублікувала відео, на якому вона робить макіяж. Вочевидь, Трінчер хотіло опублікувати результат до і після. Але під час нанесення тону пролунав звук роботи ППО. Потім ще гучніший вибух. 

Трінчер не стала стримуватися, і як багато хто з українців добряче висловилась матюками. Втім, співачка не стала залишати відео для особистого користування. Анна опублікувала його у своїй соцмережі без купюр. 

Увага! У відео присутня нецензурна лексика. 18+

Реакція соцмереж

Деякі підписники Трінчер підтримали співачку, мовляв, це емоції, які не приховаєш. Інші ж вважають, що матюки не роблять Анну кращою. А деякі й взагалі обурені, що на співачку підписані чимало неповнолітніх українців. 

  • Така гарна, а так негарно висловлюєтесь... Ви ж лідер думок для молоді. Навіщо викладаєте в мережу такий сором. Чи ви хочете, щоб наша нація була матюкливим бидлом?
  • Якось не гарно, занадто багато матів
  • О, Боже, як мужик лається
  • Що за мова?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трінчер зганьбилась в етері телешоу. Також ми розповідали, що Анна Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів, який вона застала в потязі.

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