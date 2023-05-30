Александр Волошин муж Анны Тринчер осуществил мечту всей ее жизни

Муж Анны Тринчер осуществил мечту ее жизни
Певица, актриса и блогер Анна Тринчер удивила роскошным подарком от мужа Александра Волошина. По словам Анны, любимый осуществил ее заветную мечту.
Фото подарка Анна показала на своей странице в Instagram.
Мечтам присуще сбываться
Муж артистки порадовал ее люксовым автомобилем и большим букетом роз. Певица не сдерживала эмоций и расцеловала избранника в салоне.
"Маленький счастливый котенок. Мечта всей моей жизни с самого детства смотрела фильмы о принцессе и хотела, чтобы когда-то ко мне тоже приехал принц и привез коня для меня…мечтам присуще исполняться, если в них сильно верить. Спасибо любимый, за то, что делаешь меня счастливой. Очень тебя люблю!" — подписала фото певица.
Не все фолловеры звезды разделили ее радость. Некоторые отметили, что ценные подарки сегодня не ко времени.
"Это замечательно, поздравляю, но было бы хорошо, если бы еще к этой красивой машине показали скромную машинку для военных тысяч за 7 от вашей семьи, тогда бы мы искренне порадовались тоже".
"Мечтаю о том, чтобы Херсон выстоял, а Новую Каховку освободили. Хочу радоваться за вас, но не могу, пока не наступит мир. Это показуха, она не радует, только добавляет раздражение. Молодец, подарил любимой машину, а дальше что?" — пишут подписчики Анны Тринчер.
Напомним, певица Анна Тринчер рассказала о том, что у нее начались осложнения после операции на зубах, поэтому ей приходится перенести свои концерты.
Ранее муж певицы Анны Тринчер, бизнесмен и блогер Александр Волошин вместе с рэпером ХАСом представил видео на совместный трек "Солнце".