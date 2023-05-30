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Муж Анны Тринчер осуществил мечту ее жизни

30 мая 2023 18:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Александр Волошин муж Анны Тринчер осуществил мечту всей ее жизни
Анна Тринчер с мужем. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица, актриса и блогер Анна Тринчер удивила роскошным подарком от мужа Александра Волошина. По словам Анны, любимый осуществил ее заветную мечту.

Фото подарка Анна показала на своей странице в Instagram.

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Мечтам присуще сбываться

Муж артистки порадовал ее люксовым автомобилем и большим букетом роз. Певица не сдерживала эмоций и расцеловала избранника в салоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Маленький счастливый котенок. Мечта всей моей жизни с самого детства смотрела фильмы о принцессе и хотела, чтобы когда-то ко мне тоже приехал принц и привез коня для меня…мечтам присуще исполняться, если в них сильно верить. Спасибо любимый, за то, что делаешь меня счастливой. Очень тебя люблю!" — подписала фото певица.

Не все фолловеры звезды разделили ее радость. Некоторые отметили, что ценные подарки сегодня не ко времени.

"Это замечательно, поздравляю, но было бы хорошо, если бы еще к этой красивой машине показали скромную машинку для военных тысяч за 7 от вашей семьи, тогда бы мы искренне порадовались тоже".

"Мечтаю о том, чтобы Херсон выстоял, а Новую Каховку освободили. Хочу радоваться за вас, но не могу, пока не наступит мир. Это показуха, она не радует, только добавляет раздражение. Молодец, подарил любимой машину, а дальше что?" — пишут подписчики Анны Тринчер.

Напомним, певица Анна Тринчер рассказала о том, что у нее начались осложнения после операции на зубах, поэтому ей приходится перенести свои концерты.

Ранее муж певицы Анны Тринчер, бизнесмен и блогер Александр Волошин вместе с рэпером ХАСом представил видео на совместный трек "Солнце".

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