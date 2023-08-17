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Чоловік Брітні Спірс подав на розлучення: світові таблоїди здивували новиною

17 серпня 2023 10:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чоловік Брітні Спірс подав на розлучення: світові таблоїди здивували новиною
Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Фото: Instagram/samasghari
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор та модель Сем Асгарі подав на розлучення зі співачкою Брітні Спірс. За повідомленнями таблоїдів, чоловік попзірки вже з’їхав з її маєтку в Каліфорнії. Спірс теж не сидить склавши руки і вже найняла адвокатів. 

Про це, зокрема, повідомляє видання People.

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Подробиці

За даними джерел багатьох респектабельних таблоїдів, між подружжям стався конфлікт через чутки про зради співачки. Після цього Асгарі з'їхав і має намір подати на розлучення. Стосунки 41-річної Брітні та 29-річного Сема страждали останнім часом: вони часто сварилися і справа іноді доходила навіть до бійок.

Цього літа в мережі з'явилися чутки про проблеми в зірковій родині. Брітні вирушила на відпочинок без чоловіка, але з другом, навколо якого влаштувала відверті танці. Водночас Асгарі помітили без обручки. Пізніше вони спростували ці чутки і знову почали публікувати в Instagram спільні фотографії та відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by River Red (@britneyspears)

Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися минулого літа. А зустрічатися почали ще 2016-го. Серед гостей на весіллі були співачки Мадонна, Селена Гомес, акторка Дрю Беррімор та світська левиця Періс Гілтон. Своїх родичів Брітні не запросила. Вона й досі ображена на них через умови опіки. Шлюб із Семом став для співачки третім.

На момент написання новини менеджер Асгарі відмовився від коментарів для ЗМІ. Представник Спірс не відповів на запити про коментарі.

Раніше ми писали, що Брітні Спірс верхи на коні анонсувала незвичну для себе покупку. Також ми розповідали, що Брітні з чоловіком завітала до соліста гурту NSYNC та подуркувала з його дітьми.

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