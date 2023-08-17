Муж Бритни Спирс подал на развод: мировые таблоиды удивили новостью

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Фото: Instagram/samasghari

Американский актер и модель Сэм Асгари подал на развод с певицей Бритни Спирс. По сообщениям таблоидов, муж поп-звезды уже съехал с ее особняка в Калифорнии. Спирс тоже не сидит сложа руки и уже наняла адвокатов.

Об этом, в частности, сообщает издание People.

Читайте также:

Подробности

По данным источников многих респектабельных таблоидов, между супругами произошел конфликт из-за слухов об изменах певицы. После этого Асгари выехал и намерен подать на развод. Отношения 41-летней Бритни и 29-летнего Сэма страдали в последнее время: они часто ссорились и дело иногда доходило даже до драк.

Этим летом в сети появились слухи о проблемах звездной семьи. Бритни отправилась на отдых без мужа, но с другом, вокруг которого устроила откровенные танцы. В то же время Асгари заметили без кольца. Позже они опровергли эти слухи и снова начали публиковать в Instagram общие фотографии и видео.

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились прошлым летом. А встречаться начали еще в 2016 году. Среди гостей на свадьбе были певицы Мадонна, Селена Гомес, актриса Дрю Бэрримор и светская львица Пэрис Хилтон. Своих родственников Бритни не пригласила. Она до сих пор обижена на них из-за условий опеки. Брак с Сэмом стал для певицы третьим.

На момент написания новости менеджер Асгари отказался от комментариев для СМИ. Представитель Спирс не ответил на запросы комментариев.

Раньше мы писали, что Бритни Спирс верхом на коне анонсировала необычную для себя покупку. Также мы рассказывали, что Бритни с мужем посетила солиста группы NSYNC и повеселилась с его детьми.