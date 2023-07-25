Брітні Спірс з чоловіком завітали до соліста гурту NSYNC та подуркували з його дітьми

Брітні Спірс з чоловіком та Ленсом Бассом.Фото: Twitter/britneyspears

Декілька днів профайл американської співачки Брітні Спірс в Instagram був деактивований. Зараз його доступ артистка відновила, але постить нові фото у Twitter. Так 41-річна виконавиця опублікувала нові фото з чоловіком та своїм давнім другом та далеким родичем, Ленсом Бассом, солістом гурту NSYNC.

Відповідні знімки з’явились в соцмережі Брітні.

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На тлі новин про переїзд двох синів-тінейджерів Брітні на Гаваї, а також факту, що вони не спілкуються з зірковою матір’ю, Спірс знайшла втіху з дітьми Ленса, які з’явилися на світ наприкінці 2021 року завдяки сурогатному материнству.

Компанію Ленсу та Брітні склав чоловік артистки, фітнес-тренер, актор Сем Асгарі. Він та Спірс відгуляли весілля влітку минулого року. Власних дітей у зіркової парочки не має.

"Я нова тітка для дітей Ленса! Вони просто чудові", — лаконічно підписала фотографії Брітні. Про це Спірс написала у Twitter.

Брітні Спірс з чоловіком та Ленсом Бассом.Фото: Twitter/britneyspears

Брітні назвала себе тіткою не просто так. Нещодавно з’ясувалось, що Спірс та Басс є одне одному далекими родичами: кузинами в шостому коліні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс заспівала в новій композиції фронтмена гурту Black Eyed Peas will.i.am. Також ми розповідали, що стала відома дата виходу скандальних мемуарів Брітні Спірс та ціна на книгу.