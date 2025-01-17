Джессіка Альба офіційно підтвердила розлучення з Кешем Ворреном — фото

Джессіка Альба та Кеш Воррен. Фото: instagram.com/jessicaalba

Голлівудська акторка Джессіка Альба офіційно підтвердила розлучення із продюсером Кешем Ворреном. Зіркове подружжя було у шлюбі 16 років.

Про закінчення стосунків з чоловіком акторка повідомила у Instagram.

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Зірка фільму "Фантастична четвірка" звернулася до своїх шанувальників та ЗМІ із заявою. Джессіка опублікувала допис, в якому повідомила, що їхні шляхи із Кешем розійшлися.

Зірка подякувала колишньому за 20 років стосунків та зазначила, що основним пріоритетом для них залишаються їхні діти.

"Я вже багато років перебуваю на шляху самореалізації та трансформації — як індивідуально, так і в партнерстві з Кешем. Я пишаюся тим, як ми зросли як пара і в нашому шлюбі за останні 20 років, і зараз для нас настав час розпочати нову главу зростання та еволюції як особистостей. Ми рухаємося вперед з любов'ю, добротою і повагою одне до одного і назавжди залишимося сім'єю. Наші діти залишаються нашим найвищим пріоритетом, і ми просимо про приватність у цей час", — написала Альба.

Джессіка Альба оголосила про розлучення. Фото: скриншот

Акторка та продюсер познайомилися 2004 року на знімальному майданчику фільму "Фантастична четвірка". У грудні 2007 року Джессіка та Кеш оголосили про свою заручини, а вже у травні 2008 зіграли весілля у Лос-Анджелесі. На той час зірка вже була вагітна донькою Онор Марі, яка народилася 7 червня 2008 року. Через 3 роки у пари народилася друга донька — Гевен Гарнер, а у 2017 Джессіка та Кеш стали батьками втретє — у них народився син Гейєс.

Джессіка Альба та Кеш Воррен з дітьми. Фото: instagram.com/jessicaalba

Нагадаємо, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вперше назвала причини розставання зі своїми колишніми.

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