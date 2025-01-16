Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Камерон Діаз вперше за 5 років з'явилася на червоній доріжці arrow

Камерон Діаз вперше за 5 років з'явилася на червоній доріжці

16 січня 2025 10:25
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Камерон Діаз вперше за довгий час з'явилась на публіці — фото
Голлівудська акторка Камерон Діаз. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Голлівудська акторка Камерон Діаз презентувала новий фільм з Джеймі Фоксом "Знову в дії". Прем'єра стрічки відбулася в середу, 15 січня, в Берліні.

Про це повідомляє Page Six.

Читайте також:

Камерон Діаз відвідала прем'єру "Знову в дії"

Зірка вдягнула темний образ, що складався з напівпрозорої блузи, джинсів із завищеною талією та пальта до підлоги.

Діаз позувала перед камерами разом з колегою по фільму Джеймі Фоксом. Актор обрав для виходу костюм з чорно-білою смужкою.

Це перша червона доріжка для Діас за останні десять років, адже востаннє вона знімалася у фільмі "Енні" 2014 року.

Камерон Діаз вийшла на публіку вперше з 2 роки
 Камерон Діаз із Джеймі Фоксом. Фото: Reuters
Камерон Діаз з'явилась на прем'єрі
 Акторка Камерон Діаз. Фото: Reuters
Камерон Діаз вразила образом на червоній доріжці
Камерон Діаз на прем'єрі "Знову в дії". Фото: Reuters

Вона також з'явилась червоній доріжці у квітні 2019 року, коли возз'єдналася зі своїми колегами по "Ангелам Чарлі" на церемонії Люсі Лю на Голлівудській алеї слави.

Актриса підтвердила, що завершує акторську кар'єру у 2018 році під час інтерв'ю для Entertainment Weekly.

Діаз відійшла від Голлівуду, щоб зосередитися на сім'ї. Вона разом з чоловіком Бенджі Медденом виховує двоє дітей: доньку Реддікс і сина Кардинала.

Нагадаємо, американська співачка Мадонна вразила шанувальників у чорному міні. А також зірка "Друзів" Девід Швіммер здивував своєю кар'єрою до зйомок в кіно.

кіно фільм актори закордонні зірки Прем'єра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

17:41 Без папірців і затверджень — як одеситам оформити інвалідність

17:37 Інавгурація Трампа — онлайн-трансляція з Вашингтона

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво