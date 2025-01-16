Камерон Діаз вперше за довгий час з'явилась на публіці — фото

Голлівудська акторка Камерон Діаз. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Камерон Діаз презентувала новий фільм з Джеймі Фоксом "Знову в дії". Прем'єра стрічки відбулася в середу, 15 січня, в Берліні.

Про це повідомляє Page Six.

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Зірка вдягнула темний образ, що складався з напівпрозорої блузи, джинсів із завищеною талією та пальта до підлоги.

Діаз позувала перед камерами разом з колегою по фільму Джеймі Фоксом. Актор обрав для виходу костюм з чорно-білою смужкою.

Це перша червона доріжка для Діас за останні десять років, адже востаннє вона знімалася у фільмі "Енні" 2014 року.

Камерон Діаз із Джеймі Фоксом. Фото: Reuters

Акторка Камерон Діаз. Фото: Reuters

Камерон Діаз на прем'єрі "Знову в дії". Фото: Reuters

Вона також з'явилась червоній доріжці у квітні 2019 року, коли возз'єдналася зі своїми колегами по "Ангелам Чарлі" на церемонії Люсі Лю на Голлівудській алеї слави.

Актриса підтвердила, що завершує акторську кар'єру у 2018 році під час інтерв'ю для Entertainment Weekly.

Діаз відійшла від Голлівуду, щоб зосередитися на сім'ї. Вона разом з чоловіком Бенджі Медденом виховує двоє дітей: доньку Реддікс і сина Кардинала.

Нагадаємо, американська співачка Мадонна вразила шанувальників у чорному міні. А також зірка "Друзів" Девід Швіммер здивував своєю кар'єрою до зйомок в кіно.