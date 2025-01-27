Анна Жук загинула у ДТП — чоловіку блогерки оголосили про підозру

Анна Жук з чоловіком. Фото: instagram.com/prosto__dobryi

Поліція повідомила про підозру чоловіку блогерки Анни Жук, яка загинула у моторошній ДТП на трасі Київ-Харків. Обранець інфлюенсерки перебував за кермом автівки.

Інформацію редакції Новини.LIVE підтвердили у поліції Полтавщини.

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Як стало відомо, 25-річному Володимиру Більовцову було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху", яка передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Наразі невідомо, коли саме чоловіку загиблої оберуть запобіжний захід, адже він перебуває у лікарні. Окрім того, за словами правоохоронців, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 24 січня на трасі Київ-Харків. Чоловік блогерки вийшов на обгін та зіштовхнувся із вантажівкою, яка стояла поза межами дороги. 39-річна Анна Жук загинула на місці, а її 9-річний син, який теж був у авто, наразі перебуває у реанімації.

У неділю, 26 січня, Анну Жук провели в останню путь у Харкові. Чоловік загиблої блогерки простився із коханою на церемонії прощання.