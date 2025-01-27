Анна Жук погибла в ДТП - мужу блогера объявили о подозрении

Анна Жук с мужем. Фото: instagram.com/prosto__dobryi

Полиция сообщила о подозрении мужу блогера Анны Жук, которая погибла в жутком ДТП на трассе Киев-Харьков. Избранник инфлюенсерки находился за рулем автомобиля.

Информацию редакции Новини.LIVE подтвердили в полиции Полтавщины.

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Как стало известно, 25-летнему Владимиру Билевцову было сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Пока неизвестно, когда именно мужчине погибшей изберут меру пресечения, ведь он находится в больнице. Кроме того, по словам правоохранителей, продолжаются следственные действия.

Напомним, смертельное ДТП произошло 24 января на трассе Киев-Харьков. Муж блогера вышел на обгон и столкнулся с грузовиком, который стоял за пределами дороги. 39-летняя Анна Жук погибла на месте, а ее 9-летний сын, который тоже был в авто, сейчас находится в реанимации.

В воскресенье, 26 января, Анну Жук провели в последний путь в Харькове. Муж погибшей блогера простился с любимой на церемонии прощания.