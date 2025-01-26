Анну Жук поховали у Харкові - ексклюзивні фото та відео

Похорон Анни Жук. Фото: Новини.LIVE

У Харкові попрощалися із блогеркою Анною Жук, яка загинула у моторошній ДТП 24 січня. Провести інфлюенсерку в останню путь прийшли рідні, близькі та шанувальники.

Кореспонденти Новини.LIVE розповідають, як минула церемонія прощання.

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Сьогодні, 26 січня, 39-річна блогерку провели в останню путь у рідному місті Харків, де вона жила із чоловіком та трьома синами.

Попрощатися із Анною до одного із соборів Харкова прийшли понад 100 людей, серед яких її рідні, друзі, колеги, а також військові, яким вона допомагала як волонтерка.

Після поминального богослужіння блогерку поховали на кладовищі. Труну покійної накрили прапором України та величезним букетом червоних троянд.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Харків 24 січня. Блогерка разом зі своїм 25-річним чоловіком та 9-річним сином поспішала на день народження до друзів. Чоловік Анни вийшов на обгін, в результаті якого зіткнувся із вантажівкою. Жук загинула на місці, її чоловік та маленький син наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Раніше стало відомо, син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта потрапив у ДТП в Голлівуді.