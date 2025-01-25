Анна Жук загинула — поліція розкрила подробиці ДТП

Анна Жук. Фото: instagram.com/anet080808

Поліція продовжує розслідувати жахливу ДТП, у якій загинула відома українська блогерка Анна Жук (Аннет). Чоловік та син інфлюенсерки перебувають у лікарні.

Про це повідомила поліція Полтавщини.

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Автотроща сталася 24 січня о 9 ранку на трасі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської громади. Анна та її чоловік разом із 9-річним сином поспішали на день народження до друзів.

25-річний чоловік блогерки, який перебував за кермом Lexus, здійснив обгін з правої частини траси, де за межами проїзної частини дороги стояла фура. Авто родини на високій швидкості влетіло у вантажівку. 39-річна Анна загинула на місці.

Як повідомили у поліції, водія фури, чоловіка блогерки та її сина доставили до лікарні. Хлопчик отримав багато травм, в той час як його батько наразі перебуває в реанімації з чисельними переломами.

У Жук залишилося ще двоє неповнолітніх синів.

Місце ДТП. Фото: поліція Полтавщини

Нагадаємо, внаслідок нещасного випадку у горах загинула зірка Netflix. Також стало відомо, що помер французький режисер Бертран Бліє.