Чому Таїсія Повалій працює на Кремль — думка відомого режисера

Співачка Таїсія Повалій. Фото: Google

За кілька днів до повномасштабної війни співачка Таїсія Повалій, яка потрапила згодом в санкційний список РНБО, виїхала до Росії. Зараз зіркова зрадниця активно виступає на пропагандистських концертах, які спонсорує Кремль. Колишній колега путіністки, режисер Семен Горов, прокоментував позицію Повалій.

Відповідне інтерв’ю він дав виданню OBOZ.UA.

Читайте також:

Чому Повалій в Росії

Колишня народна артистка України (її позбавили цього звання та інших регалій), яка також була нардепкою в складі "Партії регіонів" президента-втікача Віктора Януковича, нещодавно отримала російський паспорт і остаточно спалила всі мости з Батьківщиною.

На думку Семена Горова, 58-річна Повалій щиро вірить в те, що говорить у свої інтерв’ю та глядачам на її концертах.

"Впевнений, що на неї вплинула пропаганда. Вони з чоловіком свого часу більше працювали там, ніж бували тут. Імперська сутність залазить людям у голову і виїдає всю людяність. І залишаються тільки гроші і можливість бути наближеними до влади. Я думаю, вона щиро вірить у те, що розповідає. Там вже інше серце й інший мозок, якщо він залишився. Але я не лікар-психіатр, щоб це досліджувати", — зізнався він.

Режисер Семен Горов. Фото: Facebook

Що казала Повалій

За майже два роки повномасштабної війни зіркова зрадниця не раз висловлювала своє захоплення імператорсько-садистським планам диктатора Володимира Путіна.

"А я саме в тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок і свій, і України. Відчуваю, що Росія зараз мене боронить. Всі ці вісім років я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. А тепер — бачу. В мене з'явилася надія. Володимир Путін для мене — це та людина, яка може зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, як на мене", — шокувала напередодні Повалій.

Повалій живе в Росії разом зі своїм чоловіком

Нагадаємо, раніше ми писали, що Павло Зібров обурився цинізмом Таїсії Повалій, яка отримала громадянство РФ. Також ми розповідали, що Анастасія Приходько різко прокоментувала російські гастролі Повалій.