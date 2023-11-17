Почему Таисия Повалий работает на Кремль — мнение известного режиссера

Певица Таисия Повалий. Фото: Google

За несколько дней до полномасштабной войны попавшая впоследствии в санкционный список СНБО певица Таисия Повалий выехала в Россию. Сейчас звездная предательница активно выступает на пропагандистских концертах, спонсируемых Кремлем. Бывший коллега путинистки, режиссер Семен Горов, прокомментировал позицию Повалий.

Соответствующее интервью он дал изданию OBOZ.UA.

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Почему Повалий в России

Бывшая народная артистка Украины (ее лишили этого звания и других регалий), которая также была нардепом в составе "Партии регионов" президента-беглеца Виктора Януковича, недавно получила российский паспорт и окончательно сожгла все мосты с Родиной.

По мнению Семена Горова, 58-летняя Повалий искренне верит в то, что говорит в своих интервью и зрителям на ее концертах.

"Уверен, что на нее повлияла пропаганда. Они с мужем в свое время больше работали там, чем бывали здесь. Имперская сущность влезает людям в голову и выедает всю человечность. И остаются только деньги и возможность быть приближенными к власти. Я думаю, она искренне верит в то, что рассказывает. Там уже другое сердце и другой мозг, если он остался. Но я не врач-психиатр, чтобы это исследовать", — признался он.

Режиссер Семен Горов. Фото: Facebook

Что говорила Повалий

За почти два года полномасштабной войны звездная предательница не раз выражала свое восхищение императорско-садистским планам диктатора Владимира Путина.

"А я именно в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь — вижу у меня появилась надежда. Владимир Путин для меня — это тот человек, который может сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, как мне кажется", — шокировала накануне Повалий.

Повалий живет в России вместе со своим мужем

Напомним, ранее мы писали, что Павел Зибров возмутился цинизмом Таисии Повалий, получившей гражданство РФ. Также мы рассказывали, что Анастасия Приходько резко прокомментировала российские гастроли Повалий.