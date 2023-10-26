Зібров висловився про російське громадянство Повалій — затягують в багнюку

Народний артист України Павло Зібров на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Легендарний український співак і композитор, народний артист Павло Зібров висловився про відому виконавицю Таїсію Повалій. Зокрема, чоловік прокоментував той факт, що співачка, яка була народною артисткою України, отримала російське громадянство.

Свою думку про Таїсію Повалій Павло Зібров висловив під час інтерв’ю Obozrevatel.

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Український виконавець дуже вражений тим, як себе поводить його колишня подруга Таїсія Повалій, яка нещодавно отримала російський паспорт. Зокрема, Павло Зібров зазначив, що артистка недарма отримала його саме 24 серпня.

Він вважає, що в Росії співачці добре платять та використовують її в своїй пропаганді. Зокрема, Павло Зібров підкреслив, що на заходах в Росії колишня народна артистка України співає про країну-агресорку, яка "затягує в багнюку" її.

"Я думаю, що дата, коли їй дали громадянство, 24 серпня, День Незалежності України, — це не збіг обставин. Кремль їй платить хороші гроші, і впевнений, що використовують у своїй пропаганді на повну. Отримала в такий день російське громадянство народна артистка України. Вони ж її так там оголошують! Подивіться, вона на їхніх заходах співає про Росію-матушку! Цим годується з кремлівської помийки. Це багнюка! А її все затягує і затягує туди, вже тільки вуха стирчать!" — зазначив Павло Зібров.

Український співак Павло Зібров на своєму концерті. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, артист розповів про свої стосунки з Таїсією Повалій, з якою він працював 28 років.

"Ми були в дуже гарних стосунках. Та й не дивно — скільки років пропрацювали разом, 28 років. А потім опинилися на різних берегах. Кожен собі обирає, як-то кажуть, своє майбутнє", — також додав український артист.

Співак Павло Зібров з Таїсією Повалій декілька років тому. Фото: ТСН

Що відомо про Таїсію Повалій

Таїсія Повалій — це українська співачка, в якої забрали звання народної артистки України ще у 2015 році. У 2022 році в Україні ввели проти неї санкції, адже вона підтримала російське вторгнення, заявивши, що Путін нібито "позбавляє світ від нацизму".

У 2022 році Таїсія Повалій виступила на концерті в Москві та взяла участь у російській новорічній програмі "Голубой огонек", де заспівала українську пісню "Червона рута".

Ба більше, 24 серпня, коли в Україні святкують День Незалежності, співачка отримала російське громадянство.

Публікація з каналу Богдана Беспалова. Фото: скриншот з Telegram

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