Сергій Бабкін показав нове татуювання – артиста помітили у Нью-Йорку

Український музикант Сергій Бабкін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Популярний український співак, музикант та автор пісень Сергій Бабкін показав, як він проводить час за кордоном. Зокрема, відомий виконавець приїхав до США, щоб дати концерт разом зі своїм гуртом 5’Nizza, та показав свою прогулку Нью-Йорком.

Фотографію Сергій Бабкін продемонстрував на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Публікація Сергія Бабкіна

Український музикант показав, як він гуляє Нью-Йорком, та продемонстрував нове татуювання. На фотографії Сергій Бабкін одягнений у яскраву сорочку, різнокольорову кепку та чорні сонцезахисні окуляри. Він вирішив показати своїм фанатам нове тату, яке він зробив за власним ескізом.

"За традицією в ЛА зробив нове тату за власним ескізом. Як гадаєте, що це означає? Ваші варіанти", — звернувся до своїх підписників український виконавець Сергій Бабкін.

Публікація Сергія Бабкіна з Нью-Йорку. Фото: скриншот з Instagram

Під цією фотографією в артиста почали з’являтися різні коментарі від користувачів мережі та його підписників.

Ви видаляєте коменти про те, що продовжуєте виконувати свої пісні мовою окупанта ???? Хто ваша ЦА? Люди що, не розуміють української?

ЧОМУ ВИ СПІВАЄТЕ МОВОЮ ОКУПАНТІВ???

Фігаро тут, Фігаро там. Бабкін на місці не сидить

Символіка weсту пальцями в Нью-Йорці на est cost?

Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Сергій Бабкін за кордоном

Український музикант вирушив до США, щоб дати благодійні концерти на підтримку України. А нещодавно на свої концерти до інших країн Сергій Бабкін запрошував усіх своїх підписників, для яких записав навіть відеозвернення.

На відео він зазначив, як йому важливо, щоб його шанувальники приїхали на цей концерт.

Публікація Сергія Бабкіна з відеозверненням. Фото: скриншот з Instagram

"Я зараз звертаюся до всієї нашої діаспори, до людей, які живуть уже давно на континенті Америка. Я дуже хотів би, щоб ви прийшли до нас на концерти", — звернувся нещодавно до своїх підписників відомий український музикант.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український музикант Сергій Бабкін розповів про свої донати на підтримку України.

Раніше ми розповідали про те, що український артист Сергій Бабкін показав нове патріотичне татуювання.

Також ми повідомляли про те, що популярний виконавець Сергій Бабкін виступив посеред однієї з харківських вулиць.