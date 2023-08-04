Сергій Бабкін у футболці зі скандальним написом звернувся до українців – відео

Український музикант та лідер гурту 5'nizza Сергій Бабкін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український музикант та лідер гурту 5'nizza Сергій Бабкін звернувся до всіх своїх шанувальників. Артист записав відео зі зверненням, де попросив українців відвідати концерт його гурту в США.

Відповідне відеозвернення з’явилося на сторінці Сергія Бабкіна в Instagram.

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Український артист вирішив записати своє звернення на відео та розповісти про свій тур США. Він розповів про те, в яких містах він виступатиме зі своїм гуртом, та запросив українців прийти на його концерт.

"Друзі мої дорогенькі, привіт! Дуже важлива інформація, я хочу, щоб ви дослухали її до кінця. Ми сьогодні, гурт 5'nizza, вилітаємо в США. Я зараз звертаюся до всієї нашої діаспори, до людей, які живуть вже давно на континенті Америка. Я дуже хотів би, щоб ви прийшли до нас на концерти. Втомилися, всі втомилися, але ж не час нам відпочивати ще", — звернувся до українців Сергій Бабкін.

Публікація Сергія Бабкіна з його відеозверненням. Фото: скриншот з Instagram

Деякі підписники українського артиста не змогли промовчати, побачивши, у чому він одягнений на відео. Люди стали критикувати Сергія за те, які літери в нього на футболці, а деякі, все ж, залишили позитивні коментарі під відео.

Дуже поважаю Вашу творчість, але ці літери Zz на футболці викликають негативні асоціації, бо я на них в окупації в Херсоні стільки надивилась! Може якось можна по-іншому написати цей логотип ?! Дякую за Вашу творчість

Zz — прибрати. Не соромно?

Не пропустить цю неймовірну можливість зловити цій эмоційний кайф і драйв! Побачити!

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Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

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