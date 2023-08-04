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"Не соромно?": Сергія Бабкіна посварили за скандальний напис на одязі

4 серпня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Сергій Бабкін у футболці зі скандальним написом звернувся до українців – відео
Український музикант та лідер гурту 5'nizza Сергій Бабкін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український музикант та лідер гурту 5'nizza Сергій Бабкін звернувся до всіх своїх шанувальників. Артист записав відео зі зверненням, де попросив українців відвідати концерт його гурту в США.

Відповідне відеозвернення з’явилося на сторінці Сергія Бабкіна в Instagram.

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Український артист вирішив записати своє звернення на відео та розповісти про свій тур США. Він розповів про те, в яких містах він виступатиме зі своїм гуртом, та запросив українців прийти на його концерт. 

"Друзі мої дорогенькі, привіт! Дуже важлива інформація, я хочу, щоб ви дослухали її до кінця. Ми сьогодні, гурт 5'nizza, вилітаємо в США. Я зараз звертаюся до всієї нашої діаспори, до людей, які живуть вже давно на континенті Америка. Я дуже хотів би, щоб ви прийшли до нас на концерти. Втомилися, всі втомилися, але ж не час нам відпочивати ще", — звернувся до українців Сергій Бабкін.

Публікація Сергія Бабкіна
Публікація Сергія Бабкіна з його відеозверненням. Фото: скриншот з Instagram

Деякі підписники українського артиста не змогли промовчати, побачивши, у чому він одягнений на відео. Люди стали критикувати Сергія за те, які літери в нього на футболці, а деякі, все ж, залишили позитивні коментарі під відео.

  • Дуже поважаю Вашу творчість, але ці літери Zz на футболці викликають негативні асоціації, бо я на них в окупації в Херсоні стільки надивилась! Може якось можна по-іншому написати цей логотип ?! Дякую за Вашу творчість
  • Zz — прибрати. Не соромно?
  • Не пропустить цю неймовірну можливість зловити цій эмоційний кайф і драйв! Побачити!
  • До зустрічі в Торонто! Не можу дочекатися, коли здійсниться мрія
  • За кордоном не чути, як Харків бомблять? До хлопців на передову поїдьте
Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна
Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна
Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна
Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна
Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Сергій Бабкін розповів про свої донати на підтримку ЗСУ. 

Раніше ми розповідали про те, що український артист Сергій Бабкін показав патріотичне татуювання. 

Також ми повідомляли про те, що відомий музикант Сергій Бабкін розповів про свої стосунки з дружиною Сніжаною. 

 

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