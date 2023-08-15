Сергей Бабкин показал новую татуировку – артиста заметили в Нью-Йорке

Украинский музыкант Сергей Бабкин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Популярный украинский певец, музыкант и автор песен Сергей Бабкин показал, как он проводит время за границей. В частности, известный исполнитель приехал в США, чтобы дать концерт вместе со своей группой 5'Nizza, и показал свою прогулку по Нью-Йорку.

Фотографию Сергей Бабкин продемонстрировал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

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Публикация Сергея Бабкина

Украинский музыкант показал, как он гуляет по Нью-Йорку, и продемонстрировал новую татуировку. На фотографии Сергей Бабкин одет в яркую рубашку, разноцветную кепку и солнцезащитные очки. Он решил показать своим фанатам новое тату, который он сделал по собственному эскизу.

"По традиции в ЛА сделал новое тату по собственному эскизу. Как думаете, что это значит? Ваши варианты", — обратился к своим подписчикам украинский исполнитель Сергей Бабкин.

Публикация Сергея Бабкина из Нью-Йорка. Фото: скриншот из Instagram

Под этой фотографией у артиста стали появляться разные комментарии от пользователей сети и его подписчиков.

Вы удаляете комменты о том, что продолжаете исполнять свои песни на языке оккупанта???? Кто ваша ЦА? Люди что, не понимают украинского?

ПОЧЕМУ ВЫ ПОЕТЕ НА ЯЗЫКЕ ОККУПАНТОВ???

Фигаро здесь, Фигаро там. Бабкин на месте не сидит

Символика weста пальцами в Нью-Йорке на est cost?

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Сергей Бабкин за границей

Украинский музыкант отправился в США, чтобы дать благотворительные концерты в поддержку Украины. А недавно на свои концерты в другие страны Сергей Бабкин приглашал всех подписчиков, для которых записал даже видеообращение.

На видео он отметил, как важно, чтобы его поклонники приехали на этот концерт.

Публикация Сергея Бабкина с видеообращением. Фото: скриншот из Instagram

"Я сейчас обращаюсь ко всей нашей диаспоре, к людям, которые живут уже давно на континенте Америка. Я бы очень хотел, чтобы вы пришли к нам на концерты", — обратился недавно к своим подписчикам известный украинский музыкант.

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