Cтудія Paramount відреагувала на судовий позов акторів у 500 млн доларів

Кадри з фільму "Ромео і Джульєтта" (1968). Фото: Paramount

На початку цього року британські актори Олівія Гассі та Леонард Вайтінг, які 1968 року зіграли головні ролі у двосерійному художньому фільмі "Ромео і Джульєтта", подали в суд на кіностудію Paramount. Зірки, яким вже за 70 років, вимагають у продюсерів пів мільярда доларів за зйомки в нібито сексуальних сценах. У Paramount нарешті відреагували на це.

Про це повідомляє видання Variety.

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Що відповіла кінокомпанія

Paramount подала клопотання про відхилення позову щодо версії "Ромео і Джульєтти" 1968 року, стверджуючи, що оголена сцена з неповнолітніми акторами не є сексуальним насильством у дитинстві. Йдеться про затяжний знімок сідниць Вайтінга та короткий погляд на груди Гассі.

Юристи Paramount стверджують, що позов приречений на провал через низку причин. Актори не можуть подати позов відповідно до закону Каліфорнії, який призупиняє термін давності для сексуального насильства над дітьми, оскільки сцена не кваліфікується як напад.

Кадри з фільму "Ромео і Джульєтта" (1968). Фото: imdb.com

Подробиці гучної справи

Знаменитості подали позов в один із каліфорнійських судів (США). Вони стверджують, що їх змусили брати участь у сексуальних сценах, коли їм було лише 15 і 16 років. У своєму колективному позові вони заявили: режисер картини Франко Дзеффіреллі, який помер 2019 року, переконував їх, що під час зйомок постільної сцени на них буде спеціальна білизна тілесного кольору.

Однак пізніше, вже на майданчику, заявив, що акторам доведеться повністю роздягнутися, інакше "фільм буде нереалістичним". І додав, що у разі відмови вони ніколи не знайдуть роботи у Голлівуді.

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