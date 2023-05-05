Дрю Беррімор відмовилася вести престижну премію через страйк сценаристів у США

Американська акторка Дрю Беррімор. Фото: Instagram/drewbarrymore

Напередодні престижна кінопремія MTV Movie & TV Awards оголосила імена зіркових ведучих. Втім одна з них, а саме американська акторка Дрю Беррімор, відмовилась з’являтися на сцені.

Про це повідомляє видання Variety.

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48-річна акторка покинула пост ведучої цьогорічної церемонії вручення нагород MTV на знак підтримки та солідарності зі страйкуючими членами Гільдії сценаристів США. Втім, на знак доброї волі MTV Беррімор погодилась повернутися наступного року.

Церемонія вручення премії MTV Movie & TV Awards пройде вже цієї неділі, 7 травня. Втім, стан шоу все ще змінюється кожного дня, оскільки продюсери повертаються до своїх планів на випадок жорсткіших страйків і чекають, щоб побачити, хто з їхніх ведучих, номінантів і гостей все ще бажає і може з’явитися в телевізійній трансляції.

Причина страйку

Протест Гільдії сценаристів розпочався 2 травня. Причини — низький рівень заробітної плати, боротьба за авторське право, погані умови праці та зірвана угода з Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount та Sony.

Переговори тривали шість тижнів. Гільдія сценаристів зазначила, що стримінгові компанії та студії не погодилися на гарантії рівня щотижневої зайнятості.

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