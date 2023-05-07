Студия Paramount отреагировала на судебный иск актеров в 500 млн долларов

Фрагмент из фильма "Ромео и Джульетта" (1968). Фото: Paramount

В начале этого года британские актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, сыгравшие в 1968 году главные роли в двухсерийном художественном фильме "Ромео и Джульетта", подали в суд на киностудию Paramount. Звезды, которым уже за 70 лет, требуют у продюсеров полмиллиарда долларов за съемки в якобы сексуальных сценах. В Paramount наконец-то отреагировали на это.

Об этом сообщает издание Variety.

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Что ответила кинокомпания

Paramount подала ходатайство об отклонении иска по поводу версии "Ромео и Джульетты" 1968 года, утверждая, что обнаженная сцена с несовершеннолетними актерами не является сексуальным насилием в детстве. Речь идет о затяжном снимке ягодиц Уайтинга и коротком взгляде на грудь Хасси.

Юристы Paramount утверждают, что иск обречен на провал по ряду причин. Актеры не могут подать иск в соответствии с законом Калифорнии, который приостанавливает срок давности для сексуального насилия над детьми, поскольку сцена не квалифицируется как нападение.

Фрагмент из фильма "Ромео и Джульетта" (1968). Фото: imdb.com

Подробности громкого дела

Знаменитости подали иск в один из калифорнийских судов (США). Они утверждают, что их заставили участвовать в сексуальных сценах, когда им было всего 15 и 16 лет. В своем коллективном иске они заявили: режиссер картины Франко Дзеффирелли, который умер в 2019 году, убеждал их, что во время съемок постельной сцены на них будет специальное белье телесного цвета.

Однако позже, уже на площадке, заявил, что актерам придется полностью раздеться, иначе "фильм будет нереалистичным". И добавил, что в случае отказа они никогда не найдут работу в Голливуде.

Напомним, ранее мы писали, что стриминговая компания Netflix приостановила производство финального сезона популярного сериала "Очень странные дела". Причиной стала забастовка членов Гильдии сценаристов США.

Также мы рассказывали, что голливудская актриса Дрю Бэрримор отказалась вести престижную премию MTV Movie & TV Awards из-за забастовки сценаристов в США.