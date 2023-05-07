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Призупинено виробництво фінального сезону серіалу "Дивні дива": причина

7 травня 2023 16:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Призупинено виробництво фінального сезону серіалу "Дивні дива": причина
Фрагмент з серіалу "Дивні дива". Фото: Netflix
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стримінгова компанія Netflix призупинила виробництво фінального сезону популярного серіалу "Дивні дива". Причиною став страйк членів Гільдії сценаристів США. За словами творців шоу, братів Даффер, робота над сценарієм триває навіть під час зйомок. Тож без письменників команда не зможе відзняти серіал.

Про це шоуранери "Дивних див" написали в Twitter. 

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Подробиці

Брати Даффер висловили надію на те, що сценаристи незабаром зможуть домовитися з кіностудіями та досягти покращень умов праці.

"Даффери на зв'язку. Робота над сценарієм не припиняється після початку зйомок. Ми б хотіли розпочати виробництво продовження з нашим чудовим кастом та знімальною командою, але під час страйку сценаристів це неможливо. Сподіваємося, що незабаром сторони ухвалять справедливе рішення і ми зможемо повернутися до роботи. Кінець зв'язку", — написали вони.

"Дивні дива" — один із найбільших серіалів Netflix, який постраждав внаслідок страйку. В стрімінговій платформі підтвердили, що роботу над фінальним сезоном призупинено, і поки що невідомо, коли автори повернуться до виробництва.

Про що серіал "Дивні дива"

Сюжет починається 1983 року в американському штаті Індіана, де таємничим чином зник хлопчик. Його мати, друзі й шеф місцевої поліції починають пошуки, розкриваючи існування поруч паралельного світу, що загрожує їхньому містечку.

Серіал отримав високі оцінки телекритиків, які відзначили атмосферність, акторську гру і відсилання до жанрових фільмів 1980-х років. Наразі для перегляду доступні чотири сезони шоу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Дрю Беррімор відмовилася вести престижну премію через страйк сценаристів у США. також ми розповідали, що 18-річний актор серіалу "Дивні дива" зробив камінгаут.

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