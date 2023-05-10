"Далеко не дура": Монро відповіла Рудницькій, яка обізвала її трансвеститом

Блогерка Монро. Фото: Instagram/kurvamatu

Під час прямої трансляції першого півфіналу "Євробачення-2023" співачка, колишня ведуча хіт-параду "Територія А" та президентка цієї мистецької агенції, Анжеліка Рудницька, образила своїх колег. Блогерку Монро та телепродюсера Олексія Гончаренка вона назвала "трансвеститом та ватником".

Монро, яку раніше називали травесті-діва, у соцмережах прокоментувала гучний скандал.

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Публікація Рудницької шокувала багатьох колег по шоу-бізнесу. Монро не стала мовчати. Блогерка розповіла підписникам, як відчувала себе після того, як прочитала пост співачки.

"Побачивши допис творчині культової "Території А" Анжеліки Рудницької, я розгубилася і заклякла. От реально, наче мене облили в спину кефіром, це реально було в моєму житті і зверху харкнули. Можливо, якби це була якась чужа людина, я б хіхікнула і продовжила насолоджуватися святом музики. Але, пані Анжеліку знаю особисто", — написала Монро.

У соцмережі блогерка галереєю опублікувала конструктивну відповідь Рудницькій. Монро пояснила різницю між трансгендерами та трансвеститами. І дала фідбек стосовно "ватників". Відзначимо, що більшість користувачів соцмереж підтримали Монро та Гончаренка та засудили позицію Рудницької.

Відповідь Монро співачці Рудницькій. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Відповідь Монро співачці Рудницькій. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Відповідь Монро співачці Рудницькій. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Відповідь Монро співачці Рудницькій. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Відповідь Монро співачці Рудницькій. Скриншот: Instagram/kurvamatu

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