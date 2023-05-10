"Трансвестит і ватник": зірка "Території А" під час "Євробачення" обізвала колег

Співачка Анжеліка Рудницька та "Євробачення". Фото: колаж Новини.LIVE

В англійському Ліверпулі завершився перший півфінал "Євробаченні-2023". Попри багатотисячну відстань від місця проведення пісенного конкурсу, деякі українські зірки влаштували з музичного свята скандал та публічне приниження своїх колег. Так зробила співачка, колишня ведуча хіт-параду "Територія А" та президентка цієї мистецької агенції, Анжеліка Рудницька.

Новини.LIVE розкаже подробиці гучного скандалу.

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Приниження зірок

За пів години до трансляції першого півфіналу "Євробачення-2023" в студії медіакомпанії "Суспільне Мовлення" до ведучих доєдналися блогерка Монро та телепродюсер Олексій Гончаренко. Вони обговорювали учасників конкурсу та робили прогнози.

Анжеліка Рудницька відреагувала на вибір редакції каналу "Суспільне Культура" вкрай негативно.

"Щоденники "Євробачення" сьогодні коментували трансвестит та телевізійник ватник. Ну з початком вас", — написала вона.

Цей пост шокував багатьох колег по шоу-бізнесу. Монро не стала мовчати.

Реакція блогерки Монро на пост Анжеліки Рудницької. Скриншот: Instastories/kurvamatu

Блогерка скасувала прямий етер в YouTube через висловлювання Рудницької.

Блогерка Монро скасувала прямий етер в YouTube. Скриншот: Instastories/kurvamatu

А що далі

Після цунамі хейту у свій бік, Рудницька видалила публікацію. Але своєї позиції щодо Гончаренка, якого назвала "ватником", не змінила.

Новий пост Анжеліки Рудницької. Скриншот: Facebook/AnzhelikaRudnytska

У коментарях Рудницька не знайшла підтримки серед підписників. Співачці та громадській діячці закидають недоречну і нетактовну поведінку.

Ваш допис, неначе висер. Tone of voice ображеної дєвочки, який не дали честі коментувати

Ваш пост був зневажливий, а термін тут ролі не грав, важливими були тональності і логіка слів.

Олексій Гончаренко, який працює на телебаченні з 1990-х років, та продюсував більшість відомих новорічних мюзиклів з зірками, перші сезони шоу "Танці з зірками" тощо, на скандал поки не відреагував.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Alyosha виконала зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023". Також ми розповідали, що в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко.