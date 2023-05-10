"Далеко не дура": Монро ответила Рудницкой, которая обозвала ее трансвеститом

Блогерша Монро. Фото: Instagram/kurvamatu

Во время прямой трансляции первого полуфинала "Евровидение-2023" певица, бывшая ведущая хит-парада "Территория А" и президент этого агентства, Анжелика Рудницкая, оскорбила своих коллег. Блогершу Монро и телепродюсера Алексея Гончаренко она назвала "трансвеститом и ватником".

Монро, которую раньше называли травести-дива, в соцсетях прокомментировала громкий скандал.

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Публикация Рудницкой шокировала многих коллег по шоу-бизнесу. Монро не стала молчать. Блогерша рассказала подписчикам, как чувствовала себя после того, как прочла пост певицы.

"Увидев сообщение создательницы культовой "Территории А" Анжелики Рудницкой, я растерялась и замерла. Вот реально, будто меня облили в спину кефиром, это реально было в моей жизни и сверху харкнули. Возможно, если бы это был какой-то чужой человек, я бы хихикнула и продолжила наслаждаться праздником музыки. Но, Анжелику знаю лично", — написала Монро.

В соцсети блогерша галереей опубликовала конструктивный ответ Рудницкой. Монро объяснила разницу между трансгендерами и трансвеститами. И дала фидбек по отношению к "ватникам". Отметим, что большинство пользователей соцсетей поддержали Монро и Гончаренко и осудили позицию Рудницкой.

Ответ Монро певице Рудницкой. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Ответ Монро певице Рудницкой. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Ответ Монро певице Рудницкой. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Ответ Монро певице Рудницкой. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Ответ Монро певице Рудницкой. Скриншот: Instagram/kurvamatu

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