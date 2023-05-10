Українська порнозірка поскаржилася на дороги в Чернівцях: влада відповіла
Нещодавно, відома українська порноакторка Юлія, яка працює під псевдонімом Джозефіна Джексон, відвідала Чернівці і поскаржилася на якість місцевих доріг. Місцева влада відреагувала на скарги зірки контенту для дорослих.
Про це повідомляє видання "Молодий буковинець".
Про скандал
Юлія, яка родом зі Львівської області, часто відповідає на запитання підписників у своїх Instastories. За її сторінкою стежать 237 тисяч фоловерів. В одному зі сторіз порнозірка поділилась враженнями від міста Чернівці.
"Я там була двічі, місто мені сподобалося, чимось нагадує Львів, особливо бруківка. І одна і та ж проблема, як у всіх тих містах, де збереглася бруківка — дорога дуже крива і дуже важко їздити. Це такі основні мінуси, що прямо ріжуть око, і не тільки око, а все, що можна", — розповіла Юлія.
Реакція влади
Перший заступник начальника департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко креативно відреагував на скарги порнозірки Джозефіни Джексон на дороги у Чернівцях. Чиновник повідомив про вакансію головного спеціаліста сектору поточного ремонту.
"Це гарна можливість себе реалізувати поза знімальними майданчиками, адже кар'єра акторки не вічна, як і криві дороги в Чернівцях. А зараз без жартів. Маєте бажання долучитися до творення "прямих" доріг міста? Тоді пишіть мені в особисті — детальніше розповім про ЗП, права та обов'язки. Вимог до головного спеціаліста небагато, головне: вища освіта і бажання працювати. А ось до посади начальника управління капітального будівництва вимог трохи більше, але і посада відповідальніша. Зацікавились? Напишіть мені", — зауважив Прохоренко.
Про порнозірку
З 2019 року знялася вже у понад ста порнофільмах. У західному порно дівчина знімається у сценах лесбійського та групового сексу, і охоче розповідає про цей досвід. Її кар’єра порноакторки почалася в Будапешті (Угорщина) у віці 23 років. Перші зйомки були в режисера П'єра Вудмана.
За освітою Юлія — дипломований фахівець з міжнародних економічних відносин. Акторка не одружена, але, за її словами, в неї є бойфренд.
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