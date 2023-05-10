Українська порнозірка поскаржилася на дороги в Чернівцях: влада відповіла

Порноакторка Джозефіна Джексон та вулиця міста Чернівці. Фото: колаж Новини.LIVE

Нещодавно, відома українська порноакторка Юлія, яка працює під псевдонімом Джозефіна Джексон, відвідала Чернівці і поскаржилася на якість місцевих доріг. Місцева влада відреагувала на скарги зірки контенту для дорослих.

Про це повідомляє видання "Молодий буковинець".

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Юлія, яка родом зі Львівської області, часто відповідає на запитання підписників у своїх Instastories. За її сторінкою стежать 237 тисяч фоловерів. В одному зі сторіз порнозірка поділилась враженнями від міста Чернівці.

"Я там була двічі, місто мені сподобалося, чимось нагадує Львів, особливо бруківка. І одна і та ж проблема, як у всіх тих містах, де збереглася бруківка — дорога дуже крива і дуже важко їздити. Це такі основні мінуси, що прямо ріжуть око, і не тільки око, а все, що можна", — розповіла Юлія.

Українська порноакторка Юлія, яка працює під псевдонімом Джозефіна Джексон. Фото: Instagram/ta.sama.actorka

Реакція влади

Перший заступник начальника департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко креативно відреагував на скарги порнозірки Джозефіни Джексон на дороги у Чернівцях. Чиновник повідомив про вакансію головного спеціаліста сектору поточного ремонту.

"Це гарна можливість себе реалізувати поза знімальними майданчиками, адже кар'єра акторки не вічна, як і криві дороги в Чернівцях. А зараз без жартів. Маєте бажання долучитися до творення "прямих" доріг міста? Тоді пишіть мені в особисті — детальніше розповім про ЗП, права та обов'язки. Вимог до головного спеціаліста небагато, головне: вища освіта і бажання працювати. А ось до посади начальника управління капітального будівництва вимог трохи більше, але і посада відповідальніша. Зацікавились? Напишіть мені", — зауважив Прохоренко.

Про порнозірку

З 2019 року знялася вже у понад ста порнофільмах. У західному порно дівчина знімається у сценах лесбійського та групового сексу, і охоче розповідає про цей досвід. Її кар’єра порноакторки почалася в Будапешті (Угорщина) у віці 23 років. Перші зйомки були в режисера П'єра Вудмана.

За освітою Юлія — дипломований фахівець з міжнародних економічних відносин. Акторка не одружена, але, за її словами, в неї є бойфренд.

Українська порноакторка Юлія, яка працює під псевдонімом Джозефіна Джексон. Фото: Instagram/ta.sama.actorka

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