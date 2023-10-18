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"Дальше сама" — Христина Соловий больше не будет работать с Вакарчуком

18 октября 2023 12:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Дальше сама" — Христина Соловий больше не будет работать с Вакарчуком
Фото с Instagram: soloviyka
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Христина Соловий после 10 лет завершила свое сотрудничество с продюсером Святославом Вакарчуком. Едва ли не впервые в украинском шоу бизнесе — без скандалов.

Об этом певица рассказала в своем Instagram.

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Поблагодарила наставника

Сотрудничество Христины Соловий  и Святослава Вакарчука началось еще в 2013 году, когда девушка приняла участие в проекте "Голос країни" и пошла в команду Вакарчука. После этого музыкант стал ее продюсером.

 

Христина Соловій і Святослав Вакарчук
Христина Соловий и Святослав Вакарчук. Фото з Instagram: soloviyka

За эти 10 лет Соловий стала достаточно известной певицей, записала много песен, некоторые из которых стали хитами, снимала клипы. Певица сформировала свой собственный стиль и благодаря Святославу Вакарчуку осуществила свои мечты.

 

"Спасибо за исполненную мечту — записать альбом лемковских песен. Спасибо за ценные советы и бесценный опыт. Спасибо за веру и поддержку на моем головокружительном старте. Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени — Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба!", — поблагодарила девушка своего наставника.

Христина поделилась, что разошлись они с Вакарчуком очень хорошо. Судя по всему, музыканты просто не стали продлевать закончившийся контракт.

 

Кристина Соловой и Святослав Вакарчук
Христина Соловий и Святослав Вакарчук в процесе работы. Фото с Instagram: soloviyka

"Это было невероятное сотрудничество. И, едва ли не впервые в украинском шоубизе, оно завершилось согласно договоренностям и без скандалов. Дальше — сама!", — подытожила Соловий.

Сотрудничество закончилось настолько хорошо, что исполнительница даже предложила своему экс-продюсеру перейти на "ты".

 

Кристина Соловой и Святослав Вакарчук
Христина Соловий и Святослав Вакарчук. Фото с Instagram: soloviyka

Сам продюсер, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, прекращения долгосрочного сотрудничества не комментировал.

Напомним, Христина Соловий впервые рассказала, как ее избивал бывший.

Также мы писали, что Вакарчук посетил университет в Харькове.

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