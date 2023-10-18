"Дальше сама" — Христина Соловий больше не будет работать с Вакарчуком
Христина Соловий после 10 лет завершила свое сотрудничество с продюсером Святославом Вакарчуком. Едва ли не впервые в украинском шоу бизнесе — без скандалов.
Об этом певица рассказала в своем Instagram.
Поблагодарила наставника
Сотрудничество Христины Соловий и Святослава Вакарчука началось еще в 2013 году, когда девушка приняла участие в проекте "Голос країни" и пошла в команду Вакарчука. После этого музыкант стал ее продюсером.
За эти 10 лет Соловий стала достаточно известной певицей, записала много песен, некоторые из которых стали хитами, снимала клипы. Певица сформировала свой собственный стиль и благодаря Святославу Вакарчуку осуществила свои мечты.
"Спасибо за исполненную мечту — записать альбом лемковских песен. Спасибо за ценные советы и бесценный опыт. Спасибо за веру и поддержку на моем головокружительном старте. Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени — Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба!", — поблагодарила девушка своего наставника.
Христина поделилась, что разошлись они с Вакарчуком очень хорошо. Судя по всему, музыканты просто не стали продлевать закончившийся контракт.
"Это было невероятное сотрудничество. И, едва ли не впервые в украинском шоубизе, оно завершилось согласно договоренностям и без скандалов. Дальше — сама!", — подытожила Соловий.
Сотрудничество закончилось настолько хорошо, что исполнительница даже предложила своему экс-продюсеру перейти на "ты".
Сам продюсер, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, прекращения долгосрочного сотрудничества не комментировал.
Напомним, Христина Соловий впервые рассказала, как ее избивал бывший.
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