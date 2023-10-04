Заспівав у бомбосховищі і нарядився у мантію: Вакарчук завітав в університет у Харкові

Святослв Вакарчук у Харкові. Фото Instagram: sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук приїхав у Харків між поїздками по сходу країни. Там він завітав в Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна для зустрічі зі студентами у бомбосховищі.

Фото з поїздки опублікував у своєму Instagram.

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Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук часто подорожує прифронтовими територіями, а також іншими містами, де грає та співає для українців. Цього разу він приїхав у Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна і розповів особливу історію про те, що його з цим закладом пов'язує.

"Ще на початку року отримав повідомлення від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що їх рішенням мені присвоєне почесне звання (це не науковий ступінь!:)), відзнаку "Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна". З часу повномасштабного вторгнення це почесне звання отримали також Тімоті Снайдер та Сергій Жадан". — розповів співак у дописі.

Концерт Святослва Вакарчука у Харкові. Фото Instagram:

sviatoslav.vakarchuk

Концерт Святослва Вакарчука у Харкові. Фото Instagram:

sviatoslav.vakarchuk

На честь почесного звання фронтмену гурту "Океан Ельзи" подарували мантію та академічну шапочку. Вакарчук з задоволенням одягнувся у цей особливий одяг.

Концерт Святослва Вакарчука у Харкові. Фото Instagram:

sviatoslav.vakarchuk

В університеті музикант відіграв концерт для харківських студентів, а також професорів, викладачів, та керівників університету. Їх зустріч пройшла у бомбосховищі, щоб не відволікатися на тривогу, адже Харків часто обстрілюють. На заході був присутнім також письменник Сергій Жадан.

Концерт Святослва Вакарчука у Харкові. Фото Instagram:

sviatoslav.vakarchuk

"Зараз ці зустрічі в місті мають свою атмосферу дружнього кола, ніби всі всіх сто років знають, і обов'язково у форматі "підземне укриття"... Згадали з @serhiy_zhadan березень '22 тут, в Харкові. Наша зустріч тоді була після мого включення в прямий ефір CNN, просто на фоні одного з корпусів, біля якого за годину до того впала російська ракета", — згадав Вакарчук у публікації.

Вакарчук залишився у захваті від зустрічі, а після поїхав далі сходом України зустрічатися та співати для наших захисників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вакарчук заспівав для військових на лінії фронту.

Також ми повідомляли, що співак приголомшив сумою, зібраною на благодійному концерті для ЗСУ.