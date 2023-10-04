Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Заспівав у бомбосховищі і нарядився у мантію: Вакарчук завітав в університет у Харкові arrow

Заспівав у бомбосховищі і нарядився у мантію: Вакарчук завітав в університет у Харкові

4 жовтня 2023 16:43
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Заспівав у бомбосховищі і нарядився у мантію: Вакарчук завітав в університет у Харкові
Святослв Вакарчук у Харкові. Фото Instagram:  sviatoslav.vakarchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Святослав Вакарчук приїхав у Харків між поїздками по сходу країни. Там він завітав в Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна для зустрічі зі студентами у бомбосховищі. 

Фото з поїздки опублікував у своєму Instagram

Читайте також:

Вакарчук — почесний доктор університету 

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук часто подорожує прифронтовими територіями, а також іншими містами, де грає та співає для українців. Цього разу він приїхав у Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна і розповів особливу історію про те, що його з цим закладом пов'язує.  

 

"Ще на початку року отримав повідомлення від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що їх рішенням мені присвоєне почесне звання (це не науковий ступінь!:)), відзнаку "Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна". З часу повномасштабного вторгнення це почесне звання отримали також Тімоті Снайдер та Сергій Жадан". — розповів співак у дописі.

 

Концерт Святослва Вакарчука у Харкові. Фото Instagram: 
sviatoslav.vakarchuk
Концерт Святослва Вакарчука у Харкові. Фото Instagram: 
sviatoslav.vakarchuk

На честь почесного звання фронтмену гурту "Океан Ельзи" подарували мантію та академічну шапочку. Вакарчук з задоволенням одягнувся у цей особливий одяг. 

 

Концерт Святослва Вакарчука у Харкові. Фото Instagram: 
sviatoslav.vakarchuk

В університеті музикант відіграв концерт для харківських студентів, а також  професорів, викладачів, та керівників університету. Їх зустріч пройшла у бомбосховищі, щоб не відволікатися на тривогу, адже Харків часто обстрілюють. На заході був присутнім також письменник Сергій Жадан.  

 

Концерт Святослва Вакарчука у Харкові. Фото Instagram: 
sviatoslav.vakarchuk

"Зараз ці зустрічі в місті мають свою атмосферу дружнього кола, ніби всі всіх сто років знають, і обов'язково у форматі "підземне укриття"... Згадали з @serhiy_zhadan березень '22 тут, в Харкові. Наша зустріч тоді була після мого включення в прямий ефір CNN, просто на фоні одного з корпусів, біля якого за годину до того впала російська ракета",  — згадав Вакарчук у публікації.

Вакарчук залишився у захваті від зустрічі, а після поїхав далі сходом України зустрічатися та співати для наших захисників. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вакарчук заспівав для військових на лінії фронту.

Також ми повідомляли, що співак приголомшив сумою, зібраною на благодійному концерті для ЗСУ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз