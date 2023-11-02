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Дан Балан не робив цього п'ять років — заява співака

2 листопада 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дан Балан не робив цього п'ять років — заява співака
Молдавський співак Дан Балан. Фото: Instagram/danbalan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молдавський співак Дан Балан перервав мовчання у соцмережах. Після початку повномасштабної війни артист майже нічого не публікує на своїх сторінках та не дає концертів. Втім, він потішить шанувальників у столиці Молдови. 

Про це 44-річний артист повідомив у своєму Instagram.

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Дан Балан повертається

Колишній учасник популярного гурту O-Zone п’ять років не давав концерти в рідному місті. В цілому, Балан майже не виступає і не робить жодних заяв про своє місцеперебування та зайнятість. 

"Через п’ять років з моменту останнього концерту в місті мого серця я нарешті повертаюся. До зустрічі 24 грудня на "Арені Кишинів"... Чекаю вас, щоб разом створити душевну атмосферу. Різдво може бути по-справжньому чарівним тільки вдома", — заявив Балан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Таким чином, Дан повідомив, що повернеться на різдвяні свята на батьківщину. Останній пост Балана був ще у травні. Тоді він презентував кліп на пісню Love Maria, який знімали ще в довоєнному Києві. Нову композицію Дан Балан презентував під псевдонімом Crazy Loop. В зйомках взяли участь майже три тисячі київських школярів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дан Балан відгуляв весілля, в мережі з'явилися кадри. Також ми розповідали, що мама Балана спровокувала нові чутки про роман Дана з Тіною Кароль.

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