Дан Балан не робив цього п'ять років — заява співака

Молдавський співак Дан Балан. Фото: Instagram/danbalan

Молдавський співак Дан Балан перервав мовчання у соцмережах. Після початку повномасштабної війни артист майже нічого не публікує на своїх сторінках та не дає концертів. Втім, він потішить шанувальників у столиці Молдови.

Про це 44-річний артист повідомив у своєму Instagram.

Читайте також:

Дан Балан повертається

Колишній учасник популярного гурту O-Zone п’ять років не давав концерти в рідному місті. В цілому, Балан майже не виступає і не робить жодних заяв про своє місцеперебування та зайнятість.

"Через п’ять років з моменту останнього концерту в місті мого серця я нарешті повертаюся. До зустрічі 24 грудня на "Арені Кишинів"... Чекаю вас, щоб разом створити душевну атмосферу. Різдво може бути по-справжньому чарівним тільки вдома", — заявив Балан.

Таким чином, Дан повідомив, що повернеться на різдвяні свята на батьківщину. Останній пост Балана був ще у травні. Тоді він презентував кліп на пісню Love Maria, який знімали ще в довоєнному Києві. Нову композицію Дан Балан презентував під псевдонімом Crazy Loop. В зйомках взяли участь майже три тисячі київських школярів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дан Балан відгуляв весілля, в мережі з'явилися кадри. Також ми розповідали, що мама Балана спровокувала нові чутки про роман Дана з Тіною Кароль.