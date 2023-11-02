Дан Балан не делал этого пять лет — заявление певца

Молдавский певец Дан Балан. Фото: Instagram/danbalan

Молдавский певец Дан Балан прервал молчание в соцсетях. После начала полномасштабной войны артист почти ничего не публикует на своих страницах и не дает концерты. Впрочем, он порадует поклонников в столице Молдовы.

Об этом 44-летний артист сообщил в своем Instagram.

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Дан Балан возвращается

Бывший участник популярной группы O-Zone пять лет не давал концерты в родном городе. В целом, Балан почти не выступает и не делает никаких заявлений о своем местонахождении и занятости.

"Через пять лет с момента последнего концерта в городе моего сердца я наконец-то возвращаюсь. До встречи 24 декабря на "Арене Кишинев"... Жду вас, чтобы вместе создать душевную атмосферу. Рождество может быть по-настоящему волшебным только дома", — заявил Балан.

Таким образом, Дан сообщил, что вернется на рождественские праздники на родину. Последний пост Балана был еще в мае. Тогда он представил клип на песню Love Maria, которую снимали еще в довоенном Киеве. Новую композицию Дан Балан представил под псевдонимом Crazy Loop. В съемках приняли участие около трех тысяч киевских школьников.

Напомним, ранее мы писали, что Дан Балан отгулял свадьбу, в сети появились кадры. Также мы рассказывали, что мама Балана спровоцировала новые слухи о романе Дана с Тиной Кароль.