Дан Балан показав довоєнний Київ та згадав про українських дітей

Молдавський співак Дан Балан. Фото: Instagram/danbalan

Молдавський співак Дан Балан, який нещодавно вперше в цьому році зробив допис у соціальних мережах, презентував нову відеороботу. Кліп на композицію Love Maria зняли ще у довоєнному Києві.

Відео доступне на YouTube-каналі виконавця.

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Співак, який підтримав Україну під час повномасштабної війни, мовчав у соцмережах вісім місяців. Нову пісню Дан Балан презентував під псевдонімом Crazy Loop. В зйомках взяли участь майже три тисячі київських школярів. Саме до українських дітей звернувся Дан у дописі до відео.

"Це відео знято у мирному Києві, до повномасштабної війни. У кліпі взяли участь близько 2500 дітей із київських шкіл. У відео вони щасливо насолоджуються своїм дитинством і навіть не уявляють, що скоро їхнє життя зміниться. Сьогодні, коли ми презентуємо цю відеороботу, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії", — написав Дан Балан.

Ідея випустити трек під псевдонімом Crazy Loop прийшла до Дана після успіху TikTok. Співак згадав, наскільки сильно він любить танцювати. 2008 року Дан Балан вже презентував одну роботу Crazy Loop під назвою Mm-ma-ma.

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