Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дан Балан показав довоєнний Київ та згадав про українських дітей arrow

Дан Балан показав довоєнний Київ та згадав про українських дітей

5 травня 2023 15:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дан Балан показав довоєнний Київ та згадав про українських дітей
Молдавський співак Дан Балан. Фото: Instagram/danbalan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молдавський співак Дан Балан, який нещодавно вперше в цьому році зробив допис у соціальних мережах, презентував нову відеороботу. Кліп на композицію Love Maria зняли ще у довоєнному Києві. 

Відео доступне на YouTube-каналі виконавця.

Читайте також:

Послання українцям від Балана

Співак, який підтримав Україну під час повномасштабної війни, мовчав у соцмережах вісім місяців. Нову пісню Дан Балан презентував під псевдонімом Crazy Loop. В зйомках взяли участь майже три тисячі київських школярів. Саме до українських дітей звернувся Дан у дописі до відео. 

"Це відео знято у мирному Києві, до повномасштабної війни. У кліпі взяли участь близько 2500 дітей із київських шкіл. У відео вони щасливо насолоджуються своїм дитинством і навіть не уявляють, що скоро їхнє життя зміниться. Сьогодні, коли ми презентуємо цю відеороботу, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії", — написав Дан Балан.

Ідея випустити трек під псевдонімом Crazy Loop прийшла до Дана після успіху TikTok. Співак згадав, наскільки сильно він любить танцювати. 2008 року Дан Балан вже презентував одну роботу Crazy Loop під назвою Mm-ma-ma. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що напередодні "Євробачення-2023" гурт The HARDKISS презентував нову пісню Festival та кліп на неї. Також ми розповідали, що Дмитро Монатік випустив перше сольне відео від початку повномасштабної війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB