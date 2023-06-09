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Даніель Салем показав, як допомагав постраждалим на Херсонщині

9 червня 2023 20:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Каховська ГЕС: Даніель Салем показав, як допомагав постраждалим на Херсонщині
Даніель Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український телеведучий та ресторатор Даніель Салем з перших днів повномасштабного вторгнення Росії став на захист України. Даніель цього разу вирушив на допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Відео, на якому допомагає з евакуацією постраждалим, виклав у Instagram.

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Даніель давно знаходиться у лавах Збройних сил України, перебуваючи на передовій. Також Салем дуже часто робить різні збори, щоб допомогти своїм побратимам, яким зараз найбільше потрібна допомога.

 

"Незламна велика нація", — прокоментував відео з побратимами телеведучий.

Служба в ЗСУ — це не перший військовий досвід Даніеля. Раніше він воював у Лівані, де навіть отримав поранення.

Після того, як Даніель вирушив захищати Україну, він розповів, що вирішив всиновити дитину, яка втратила батьків через війну.

Нагадаємо, повномасштабна війна змінила життя українців, зокрема й знаменитостей. Замість гламурних червоних доріжок та афтепаті представники шоу-бізнесу займаються волонтерством. А деякі з них вступили до лав ЗСУ та захищають нашу країну на фронті, а також у небезпечних її регіонах.

Раніше ми писали, що 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, в регіоні триває евакуація населення. 

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