Каховская ГЭС: Даниэль Салем показал, как помогал пострадавшим в Херсонской области

Даниель Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем с первых дней полномасштабного вторжения России встал на защиту Украины. Даниэль в этот раз отправился на помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Видео, на котором помогает с эвакуацией пострадавших, выложил в Instagram.

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Даниэль давно служит в рядах Вооруженных сил Украины, находясь на передовой. Также Салем очень часто делает разные сборы, чтобы помочь своим собратьям, которым сейчас больше всего нужна помощь.

"Несокрушимая великая нация", — прокомментировал видео с собратьями телеведущий.

Служба в ВСУ — это не первый военный опыт Даниэля. Ранее он воевал в Ливане, где даже получил ранение.

После того как Даниэль отправился защищать Украину, он рассказал, что решил усыновить ребенка, потерявшего родителей из-за войны.

Напомним, полномасштабная война изменила жизнь украинцев, в том числе знаменитостей. Вместо гламурных красных дорожек и афтепати представители шоу-бизнеса занимаются волонтерством. Некоторые из них вступили в ряды ВСУ и защищают нашу страну на фронте, а также в опасных регионах страны.

Раньше мы писали, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена, в регионе продолжается эвакуация населения.