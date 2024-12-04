Дантес и Кацурина украсили елку — фото

Украинский певец Владимир Дантес и бизнесвумэн Даша Кацурина. Фото: instagram.com/labradoodles_ua

Известный украинский певец Владимир Дантес вместе с любимой Дашей Кацуриной подготовились к рождественским праздникам. Пара украсила елку к новогодним праздникам.

Фото Кацурина опубликовала на своей странице в Instagram.

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Даша пообещала старшей дочери Александре украсить елку к святому Николаю и выполнила свое обещание. По новой традиции этот праздник отмечают 6 декабря.

Дантес вместе с любимой и детьми украсил праздничное дерево гирляндой в американском стиле и блестящими шариками. Даша призналась, что ее дочь была в восторге от процесса и яркого декора.

"Саша сфотографировала каждый элемент декора и отправила в чат с одноклассниками. Думаю, это успех", — написала Кацурина.

Елка Дантеса и Кацуриной. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Дантес с семьей украшает елку. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.