Дантес и Кацурина украсили елку — фото

Дантес и Кацурина с детьми украсили новогоднюю елку — фото
Известный украинский певец Владимир Дантес вместе с любимой Дашей Кацуриной подготовились к рождественским праздникам. Пара украсила елку к новогодним праздникам.
Фото Кацурина опубликовала на своей странице в Instagram.
Елка Дантеса и Кацуриной
Даша пообещала старшей дочери Александре украсить елку к святому Николаю и выполнила свое обещание. По новой традиции этот праздник отмечают 6 декабря.
Дантес вместе с любимой и детьми украсил праздничное дерево гирляндой в американском стиле и блестящими шариками. Даша призналась, что ее дочь была в восторге от процесса и яркого декора.
"Саша сфотографировала каждый элемент декора и отправила в чат с одноклассниками. Думаю, это успех", — написала Кацурина.
Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.
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