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У нас є свій — Дантес натякнув на українського P. Diddy

29 листопада 2024 12:00
Марія Покровська - Редактор
Володимир Дантес натякнув на P. Diddy в українському шоубізнесі
Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Марія Покровська - Редактор

Співак Володимир Дантес провів паралель між скандалом із американським репером P. Diddy та українським шоубізнесом. Виконавець натякнув, хто з вітчизняних артистів міг би мати подібну "славу".

Про це виконавець заговорив у подкасті "СучЦукрМуз".

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Виконавець згадав про нашумілий скандал із американським репером, якого звинувачують у сексуальних злочинах та домаганнях. Дантес натякнув, що і в українському шоубізнесі є подібні випадки.

Співак не став напряму називати ім'я "українського P. Diddy", однак із його натяків стало зрозуміло, що він має на увазі ректора Київського національного університету культури та мистецтв, співака Михайла Поплавського. 

"У нас є свій P. Diddy. Оно "кульок" (університет культури — Ред.), молодий орел. P. Diddy йому прикурював, я би так сказав", — висловився Дантес.

Михайло Поплавський
Михайло Поплавський. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Однак на думку виконавця, поки що в Україні такі гучні справи, навіть якщо з'являються в інфопросторі, не мають свого продовження у судовому полі.

"У нас немає таких розслідувань. Я би на це подивися. У нас не копають цю історію. У нас дуже швидко все закінчується. Якщо у нас щось розголошується, наприклад піймали якогось корупціонера, то потім про нього забувають", — сказав Дантес.

Зазначимо, що Михайло Поплавський неодноразово потрапляв у скандали через своє ставлення до жінок та сексистські висловлювання. Під час розмови зі учнями ректор КНУКіМ назвав студенток "тьолками".

Окрім того, виконавця часто критикують за надмірну сексуалізацію жінок в його кліпах, в яких, до речі, знімаються і студентки вишу, а також провокаційну поведінку.

Нагадаємо, у день народження Поплавського ми розповіли неочікувані факти з його життя.

Також раніше Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.

скандал Володимир Дантес Михайло Поплавський українські зірки P. Diddy

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