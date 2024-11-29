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Володимир Дантес зізнався, чи має бронь від мобілізації

29 листопада 2024 10:16
Марія Покровська - Редактор
Володимир Дантес пройшов ВЛК та зізнався, чи отримав бронь
Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Марія Покровська - Редактор

Співак Володимир Дантес про свій похід до територіального центру комплектування (ТЦК) та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Артист зізнався, чи отримав бронювання від мобілізації.

Про це виконавець розповів у подкасті "СучЦукрМуз"

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Володимир Дантес розповів, що вже встиг двічі навідатися до військкомату. Вперше артист прийшов до комісаріату на початку повномашстабної війни 2022 року, а також після запровадження нового закону про мобілізацію.

Як поділився Дантес, він оновив усі необхідні данні та пройшов ВЛК. За його словами, найбільше він не хотів, аби публіка думала, що за нього хто вирішив це питання, тож чесно пройшов усі необхідні процедури.

"Я був у військкоматі влітку 2022 року і був, коли вийшов новий закон. Через те, що я обмежено придатний, мені треба було пройти ВЛК. Я пройшов до військкомату, став на облік, простояв вісім годин в черзі, пройшов ВЛК. Я проходив ВЛК півтора місяця — ходив у обласну лікарну, міську, всюди був. Так, мене іноді десь пропускали без черги, це бонус", — розповів артист.

Співак Володимир Дантес
Співак Володимир Дантес. Фото: скриншот

У виконавця немає броні від мобілізації. Тож як у частини чоловіків, у Дантеса був певний страх йти до військкомату через історії про примусове затримання. Однак, за словами співака, він не стикався із подібними ситуаціями.

"Я стою на обліку, я все зробив, в мене всі документи є. Броні, нічого такого не було. Звісно, мені не подобаються працівники ТЦК, які "пакують" людей, "ламають". Не всі вони такі, є й нормальні. Страх це нормально. Я боявся йти до військкомату, я переборов цей страх, два рази пішов і зі мною все ок", — поділився співак.

Раніше лідер "Бумбокс" висловився про прихильників гурту, які вооють проти України.

Також ми писали, що відомий російський артист закликав допомагати українцям.

Володимир Дантес українські зірки ВЛК ТЦК та СП Бронь від мобілізації

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10:31 Українців не пускатимуть за кордон без авто — які КПП закриті

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:22 Обстріли КАБами та 37 штурмів за добу — ситуація на Харківщині

10:19 Син ексмера Одеси показав у Москві вкрадені з України картини

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