Володимир Дантес змінив стиль — фото

Дантес кардинально змінив зачіску — фото
Український співак Володимир Дантес напередодні новорічних свят кардинально змінив імідж. Музикант показався шанувальникам із рівним волоссям.
Відповідне фото він опублікував в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Новий імідж Дантеса
Шанувальники звикли до кучерів артиста, проте на новому фото знаменитість позував перед камерою із вирівняним волоссям.
"Дякую за підрізку кінчиків", — підписав фото Дантес.
Артист відмітив на відео харківський барбершоп, який належить учасникам гурту "Курган і Agregat" Амілю та Рамілю Насіровим. Дантес дружить із артистами доволі тривалий час.
Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.
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