Володимир Дантес змінив стиль — фото

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Український співак Володимир Дантес напередодні новорічних свят кардинально змінив імідж. Музикант показався шанувальникам із рівним волоссям.

Відповідне фото він опублікував в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Шанувальники звикли до кучерів артиста, проте на новому фото знаменитість позував перед камерою із вирівняним волоссям.

"Дякую за підрізку кінчиків", — підписав фото Дантес.

Артист відмітив на відео харківський барбершоп, який належить учасникам гурту "Курган і Agregat" Амілю та Рамілю Насіровим. Дантес дружить із артистами доволі тривалий час.

Новий стиль Володимира Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.