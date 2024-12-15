Владимир Дантес изменил стиль.

Дантес кардинально изменил прическу — фото
Украинский певец Владимир Дантес в канун новогодних праздников кардинально изменил имидж. Музыкант показался поклонникам с ровными волосами.
Соответствующее фото он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.
Новый имидж Дантеса
Поклонники привыкли к кудрям артиста, однако на новом фото знаменитость позировал перед камерой с ровными волосами.
"Спасибо за подрезку кончиков", — подписал фото Дантес.
Артист отметил на видео харьковский барбершоп, который принадлежит участникам группы "Курган и Agregat" Амилю и Рамилю Насировым. Дантес дружит с артистами довольно долго.
Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.
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