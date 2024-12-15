Владимир Дантес изменил стиль.

Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Украинский певец Владимир Дантес в канун новогодних праздников кардинально изменил имидж. Музыкант показался поклонникам с ровными волосами.

Соответствующее фото он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.

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Новый имидж Дантеса

Поклонники привыкли к кудрям артиста, однако на новом фото знаменитость позировал перед камерой с ровными волосами.

"Спасибо за подрезку кончиков", — подписал фото Дантес.

Артист отметил на видео харьковский барбершоп, который принадлежит участникам группы "Курган и Agregat" Амилю и Рамилю Насировым. Дантес дружит с артистами довольно долго.

Новый стиль Владимира Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.