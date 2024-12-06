Мовний скандал — Дантеса розкритикували за українську мову

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Український співак Володимир Дантес зіштовхнувся з критикою. Один із блогерів в YouTube відверто насміхався з артиста через те, що той в одному з інтерв'ю закликав своїх громадян виховувати дітей українською мовою.

Про це Дантес розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно в інтерв'ю hromadske.ua Володимир Дантес розкритикував батьків, які продовжують виховувати дітей російською мовою.

"Ви дорослі, розмовляйте між собою як заманеться. Але дитині, де знадобиться ця мова? В якому світі? І найгірше, що я зрозумів, і хочу донести всім батькам, як би вам зручно-ху*чно не було, але ви зараз вирощуєте те саме покоління самих себе. Тобто ці діти будуть нами: зросійщені, думатимуть, що не все так однозначно, дивитимуться російський ютуб. Це так прикро, що ми робимо те саме знову й знову", — заявив Володимир.

Слова артиста прокоментував YouTube-блогер Тарас Нікіфорчук. Чоловік відкрито образив музиканта за його позицію та назвав ухилянтом.

"Хто ти такий, нікчема, що ставиш такі умови, чим ти м*рло мені допоміг в цьому житті? Окрім того, що ти пригрівся при цій владі та ухиляєшся. Якщо в нас закон один для всіх, заберіть цього волохатого", — заявив Нікіфорчук.

Публікація Володимира Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Артист не змовчав та відповів на образи. Дантес підкреслив, що Нікіфорчук ніяк не допомагає військовим та розколює суспільство.

"Ця людина каже, що я ухилянт. Може ще раз з тобою сходимо у військкомат? Може ти покажеш, як ти проходив ВЛК? Може ти корисне щось робиш, може збираєш донати, лікуєш, може ти вчитель? Може ти щось корисне робиш, окрім того, що хайпиш та розколюєш суспільство", — звернувся Дантес до Нікіфорчука.

Музикант також закликав його разом відвезти допомогу хлопцям на передову.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.