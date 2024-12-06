Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Юрист розкритикував Дантеса за українську мову — артист відповів arrow

Юрист розкритикував Дантеса за українську мову — артист відповів

6 грудня 2024 14:37
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Мовний скандал — Дантеса розкритикували за українську мову
Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Український співак Володимир Дантес зіштовхнувся з критикою. Один із блогерів в YouTube відверто насміхався з артиста через те, що той в одному з інтерв'ю закликав своїх громадян виховувати дітей українською мовою.

Про це Дантес розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дантес відповів хейтеру 

Нещодавно в інтерв'ю hromadske.ua Володимир Дантес розкритикував батьків, які продовжують виховувати дітей російською мовою.

"Ви дорослі, розмовляйте між собою як заманеться. Але дитині, де знадобиться ця мова? В якому світі? І найгірше, що я зрозумів, і хочу донести всім батькам, як би вам зручно-ху*чно не було, але ви зараз вирощуєте те саме покоління самих себе. Тобто ці діти будуть нами: зросійщені, думатимуть, що не все так однозначно, дивитимуться російський ютуб. Це так прикро, що ми робимо те саме знову й знову", — заявив Володимир.

@hromadske.ua

«Я досі не розумію батьків, які розмовляють з дітьми російською мовою. Тут, в Україні», — каже артист Володимир Дантес. Про його особистий перехід на українську — дивіться у новому випуску «СучЦукрМуз» з ведучим Альбертом Цукренком на YouTube-каналі hromadske.зміст. #сучцукрмуз #цукренко #дантес #діти #російська #виховання

♬ Humming Ambience - DJ BAI

Слова артиста прокоментував YouTube-блогер Тарас Нікіфорчук. Чоловік відкрито образив музиканта за його позицію та назвав ухилянтом.

"Хто ти такий, нікчема, що ставиш такі умови, чим ти м*рло мені допоміг в цьому житті? Окрім того, що ти пригрівся при цій владі та ухиляєшся. Якщо в нас закон один для всіх, заберіть цього волохатого", — заявив Нікіфорчук.

Юрист розкритикував Дантеса за українську мову — артист відповів - фото 1
Публікація Володимира Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Артист не змовчав та відповів на образи. Дантес підкреслив, що Нікіфорчук ніяк не допомагає військовим та розколює суспільство.

"Ця людина каже, що я ухилянт. Може ще раз з тобою сходимо у військкомат? Може ти покажеш, як ти проходив ВЛК? Може ти корисне щось робиш, може збираєш донати, лікуєш, може ти вчитель? Може ти щось корисне робиш, окрім того, що хайпиш та розколюєш суспільство", — звернувся Дантес до Нікіфорчука.

Музикант також закликав його разом відвезти допомогу хлопцям на передову.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.

Володимир Дантес діти соцмережі мовний скандал українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:52 На Закарпатті шахрай друкував "документи" для ухилянтів

14:51 Україна презентувала новий ракето-дрон "Пекло" — фото

14:48 Шмигаль пояснив суть вимоги зарплати у 20 тисяч для бронювання

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

14:30 Захмарні зарплати чиновників — де платять понад 300 тис. грн

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

14:29 Мітинги в Грузії — на 23 людей відкрили кримінальні справи

14:27 Генерал ЗСУ пояснив чи зупинить РФ шалені втрати на фронті

14:26 Видатки держбюджету вже перевищили закладену суму на 2024 рік

14:26 На вихідних погода здивує змінами — прогноз від Діденко

14:13 Україна бореться за чесний мир і справедливість, — Зеленський

14:52 На Закарпатті шахрай друкував "документи" для ухилянтів

14:51 Україна презентувала новий ракето-дрон "Пекло" — фото

14:48 Шмигаль пояснив суть вимоги зарплати у 20 тисяч для бронювання

14:30 Захмарні зарплати чиновників — де платять понад 300 тис. грн

14:29 Мітинги в Грузії — на 23 людей відкрили кримінальні справи

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

14:27 Генерал ЗСУ пояснив чи зупинить РФ шалені втрати на фронті

14:26 Видатки держбюджету вже перевищили закладену суму на 2024 рік

14:26 На вихідних погода здивує змінами — прогноз від Діденко

14:13 Україна бореться за чесний мир і справедливість, — Зеленський

14:07 Генерал відповів, чи буде Україна створювати власну балістику

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут