Украинцы раскритиковали дуэт Дантеса и Соловой

Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Известный украинский певец Владимир Дантес впервые спел дуэтом с Кристиной Соловий. Звезды исполнили легендарный хит ансамбля ВІА Смерічка "Прилетіла ластівочка".

Соответствующее видео Дантес опубликовал на своей странице в Instagram.

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Дантес спел с Соловий

Дантес и Кристина Соловий выступили вместе на концерте в Жовтневом дворце. Это выступление Соловий было заключительным перед творческим перерывом. Певица некоторое время не планирует давать концерты, а хочет сконцентрироваться на написании нового материала.

Дантес опубликовал фрагмент выступления и нарвался на волну хейта.

"Скоро вас сильно закачает усатый фанк", — обратился к поклонникам Дантес.

Поклонники осудили выбор Дантеса. Часть подписчиков музыканта открыто заявила, что их раздражает Кристина Соловий.

"Вова… ну камон. Соловий, серьезно? Ты крутой исполнитель с классной репутацией, умный, достаточно мудрый. Почему?".

"Только не Соловий. Я раньше любила ее песни, но теперь принципиально не слушаю!"

"Неожиданный дуэт. И да, больше не могу слушать Соловий, неприятная дама".

"Это Кристина Соловий? Вот как голос есть, внешне даже симпатичная девушка и искренняя патриотка... но что-то в ней есть, что отталкивает".

Комментарии под публикацией Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.