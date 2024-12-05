Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дантес нарвался на хейт из-за дуэта с бывшей Жадана arrow

Дантес нарвался на хейт из-за дуэта с бывшей Жадана

5 декабря 2024 15:35
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Украинцы раскритиковали дуэт Дантеса и Соловой
Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известный украинский певец Владимир Дантес впервые спел дуэтом с Кристиной Соловий. Звезды исполнили легендарный хит ансамбля ВІА Смерічка "Прилетіла ластівочка".

Соответствующее видео Дантес опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Дантес спел с Соловий

Дантес и Кристина Соловий выступили вместе на концерте в Жовтневом дворце. Это выступление Соловий было заключительным перед творческим перерывом. Певица некоторое время не планирует давать концерты, а хочет сконцентрироваться на написании нового материала.

Дантес опубликовал фрагмент выступления и нарвался на волну хейта.

"Скоро вас сильно закачает усатый фанк", — обратился к поклонникам Дантес.

Поклонники осудили выбор Дантеса. Часть подписчиков музыканта открыто заявила, что их раздражает Кристина Соловий.

"Вова… ну камон. Соловий, серьезно? Ты крутой исполнитель с классной репутацией, умный, достаточно мудрый. Почему?".

"Только не Соловий. Я раньше любила ее песни, но теперь принципиально не слушаю!"

"Неожиданный дуэт. И да, больше не могу слушать Соловий, неприятная дама".

"Это Кристина Соловий? Вот как голос есть, внешне даже симпатичная девушка и искренняя патриотка... но что-то в ней есть, что отталкивает".

Дантес нарвался на хейт из-за дуэта с бывшей Жадана - фото 1
Комментарии под публикацией Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.

Владимир Дантес соцсети Кристина Соловий украинские звезды хейт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Лубинец объяснил, как решается проблема произвола ТЦК — відео

16:17 OpenAI готовит к запуску Sora — что умеет новая модель ИИ

16:13 На фронте погиб известный одесский музыкант

16:04 Германия обеспокоена ростом угрозы от РФ — в чем причина

16:03 Не только налоги — к чему готовиться ФЛП в ближайшее время

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:52 Синоптик Диденко призвала быть внимательными из-за погоды завтра

15:38 Президент Грузии отреагировала на санкции, которые ввел Зеленский

15:37 Можно ли закрыть Национальный кэшбек, избежав раскрытия данных

15:35 Космическая сумма — какая зарплата главы правления Нафтогаза

15:34 Помощь при рождении ребенка изменится — что будет в 2025 году

16:33 Лубинец объяснил, как решается проблема произвола ТЦК — відео

16:17 OpenAI готовит к запуску Sora — что умеет новая модель ИИ

16:13 На фронте погиб известный одесский музыкант

16:04 Германия обеспокоена ростом угрозы от РФ — в чем причина

16:03 Не только налоги — к чему готовиться ФЛП в ближайшее время

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:52 Синоптик Диденко призвала быть внимательными из-за погоды завтра

15:38 Президент Грузии отреагировала на санкции, которые ввел Зеленский

15:37 Можно ли закрыть Национальный кэшбек, избежав раскрытия данных

15:35 Космическая сумма — какая зарплата главы правления Нафтогаза

15:34 Помощь при рождении ребенка изменится — что будет в 2025 году

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК