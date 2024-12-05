Украинцы раскритиковали дуэт Дантеса и Соловой

Дантес нарвался на хейт из-за дуэта с бывшей Жадана
Известный украинский певец Владимир Дантес впервые спел дуэтом с Кристиной Соловий. Звезды исполнили легендарный хит ансамбля ВІА Смерічка "Прилетіла ластівочка".
Соответствующее видео Дантес опубликовал на своей странице в Instagram.
Дантес спел с Соловий
Дантес и Кристина Соловий выступили вместе на концерте в Жовтневом дворце. Это выступление Соловий было заключительным перед творческим перерывом. Певица некоторое время не планирует давать концерты, а хочет сконцентрироваться на написании нового материала.
Дантес опубликовал фрагмент выступления и нарвался на волну хейта.
"Скоро вас сильно закачает усатый фанк", — обратился к поклонникам Дантес.
Поклонники осудили выбор Дантеса. Часть подписчиков музыканта открыто заявила, что их раздражает Кристина Соловий.
"Вова… ну камон. Соловий, серьезно? Ты крутой исполнитель с классной репутацией, умный, достаточно мудрый. Почему?".
"Только не Соловий. Я раньше любила ее песни, но теперь принципиально не слушаю!"
"Неожиданный дуэт. И да, больше не могу слушать Соловий, неприятная дама".
"Это Кристина Соловий? Вот как голос есть, внешне даже симпатичная девушка и искренняя патриотка... но что-то в ней есть, что отталкивает".
Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.
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