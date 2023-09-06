Дантес показав "портрет війни" на Херсонщині

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Співак Володимир Дантес завітав на Херсонщину, де побачив наслідки російської окупації. Артист довів підписників до сліз історією одного з деокупаваних сіл.

Про це співак повідомив у своєму Instagram.

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Володимир Дантес зробив фото на тлі стіни, в яку влучила ракета. Артист розповів свідчення мешканців села на Херсонщині, які постраждали від дій російських окупантів.

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Портрет війни. Так називають цей слід який зʼявився після прильоту в будинок культури на Херсонщині. Мені дуже болить все що ми чуємо і бачимо від місцевих. Як село пережило 9 місяців окупації. Як у маленькому селі зробили 5 катівень. Як публічно на вулиці катували місцевого. Як р військові кажуть цим людям після всього, що вони в цьому не винні, просто так склалося. Як деякі місцеві ставали колаборантами. Все це дає мені розуміння, що ніколи не закінчиться ця боротьба з сусідом. Ми назавжди запамʼятаємо все. Вони назавжди будуть хотіти знищити нас. І що я ніяк не хочу бути повʼязаним ні з чим їхнім. Тож донатимо, допомагаємо і не хничемо. Слава Україні!!!", — написав Дантес.

Співак Володимир Дантес нещодавно випустив новий трек "Кити". Артист також презентував кліп на пісню, зйомки якого були найважчими у його житті.

Раніше Дантес у новому кліпі згадав дитинство в Криму.