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Дантес показав "портрет війни" на Херсонщині

6 вересня 2023 16:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дантес показав "портрет війни" на Херсонщині
Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Володимир Дантес завітав на Херсонщину, де побачив наслідки російської окупації. Артист довів підписників до сліз історією одного з деокупаваних сіл.

Про це співак повідомив у своєму Instagram.

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Володимир Дантес зробив фото на тлі стіни, в яку влучила ракета. Артист розповів свідчення мешканців села на Херсонщині, які постраждали від дій російських окупантів.

 

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Портрет війни. Так називають цей слід який зʼявився після прильоту в будинок культури на Херсонщині. Мені дуже болить все що ми чуємо і бачимо від місцевих. Як село пережило 9 місяців окупації. Як у маленькому селі зробили 5 катівень. Як публічно на вулиці катували місцевого. Як р військові кажуть цим людям після всього, що вони в цьому не винні, просто так склалося. Як деякі місцеві ставали колаборантами. Все це дає мені розуміння, що ніколи не закінчиться ця боротьба з сусідом. Ми назавжди запамʼятаємо все. Вони назавжди будуть хотіти знищити нас. І що я ніяк не хочу бути повʼязаним ні з чим їхнім. Тож донатимо, допомагаємо і не хничемо. Слава Україні!!!", — написав Дантес.

Співак Володимир Дантес нещодавно випустив новий трек "Кити". Артист також презентував кліп на пісню, зйомки якого були найважчими у його житті.

Раніше Дантес у новому кліпі згадав дитинство в Криму.

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