"Крим наш": Дантес у новому кліпі згадав дитинство в Криму

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Співак Володимир Дантес випустив новий трек "Кити". Пісня увійшла до однойменного мініальбому виконавця.

Про це артист написав у своєму Instagram.

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Алегорія вічного, на чому тримається світ

"Кити" підсвідомо дуже особиста пісня артиста про внутрішній стан, дитинство в Криму із сім‘єю, про батька, про все, що уламками пам’яті живе всередині, розповів Дантес.

"Ми працювали над кліпом разом з режисеркою Юлією Паскаль. Більшість метафор та символів належить саме їй. Вода символізує життя, а кити — як алегорія того вічного, на чому тримається світ", — говорить Володимир.

Кліп припав до душі прихильникам артиста, які не стримувалися у позитивних коментарях. Дантес вирішив запропонувати фоловерам розповісти про власні теплі спогади щодо півострова.

"Дякую за теплі слова, думаю прикольно, якщо почнемо всі ділитися спогадами про наш Крим, як там було класно, про наше дитинство, юнацтво, бо треба нагадувати, що це наш, не тільки на слова, а й у згадках, і мріяти туди ще повернутися, можливо, зі своїми дітьми, потусити та пострибати у море", — пропонує зірка.

Нагадаємо, КИЛИММЕН представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.

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