Дантес показал "портрет войны" в Херсонской области

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Певец Владимир Дантес посетил Херсонщину, где увидел последствия российской оккупации. Артист довел подписчиков до слез историей одного из деоккупированных сел.

Об этом певец сообщил в своем Instagram.

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Владимир Дантес сделал фото на фоне стены, в которую попала ракета. Артист рассказал свидетельства жителей села Херсонской области, которые пострадали от действий российских оккупантов.

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Портрет войны. Так называют этот след, который появился после прилета в дом культуры на Херсонщине. Мне очень болит все что мы слышим и видим от местных. Как село пережило 9 месяцев оккупации. Как в маленькой деревне сделали 5 пыточных. Как публично на улице пытали местного. Как военные говорят этим людям после всего, что они в этом не виноваты, просто так сложилось. Как некоторые местные становились коллаборантами. Все это дает мне понимание, что никогда не закончится эта борьба с соседом. Мы навсегда запомним все. Они навсегда будут хотеть уничтожить нас. И что я никак не хочу быть связанным ни с чем их. Так что донатим, помогаем и не хнычем. Слава Украине!!!", — написал Дантес.

Певец Владимир Дантес недавно выпустил новый трек "Киты". Артист также представил клип на песню, съемки которого были самыми тяжелыми в его жизни.

Ранее Дантес в новом клипе упомянул о детстве в Крыму.