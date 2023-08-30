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Дантес попросив допомогти роздягнути Кацуріну задля доброї справи

30 серпня 2023 16:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дантес попросив допомогти роздягнути Кацуріну задля доброї справи
Співак Володимир Дантес та Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Володимир Дантес та його кохана Даша Кацуріна вирішили закрити черговий збір для ЗСУ у цікавий спосіб. Дантес пропонує фоловерам "роздягнути" його наречену.

Про це артист повідомив у своєму Instagram.

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Куртка, яку розігрує пара, з туру, в якому був Володимир Дантес з Олексєм Дурнєвим "ПОЖЕЖА". Щоб взяти участь у розіграші підписникам потрібно зробити донат від 500 гривень, мета зібрати 350 000 гривень для ЗСУ.

 

"Друзі, звертаюсь до вас, будь-ласка, допоможіть мені роздягнути Дашу. Кожний донат допомагає мені зняти з неї цю куртку. Зараз осінь, і ця куртка поїде комусь з вас, а Даша залишиться зі мною гола", — прокоментував відео Дантес.

Володимир Дантес після розлучення з Надею Дорофєєвою довго не був самотнім. Коли українська співачка пішла до ресторатора та друга Міші Кацуріна, співак публічно розповів про свої почуття до колишньої Міші Кацуріна — Даші. Коли в неї був день народження, артист зізнався в почуттях та привітав її зі святом.

Раніше Дантес у новому кліпі згадав дитинство в Криму.

Нагадаємо, Дантес розповів, зйомки якого кліпу далися йому найважче.

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