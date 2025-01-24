Володимир Дантес випустив кліп "Одинокая" — відео

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Український співак Володимир Дантес зняв кліп на пісню "Одинокая" з репертуару української співачки Ірини Білик. Артист давно мріяв переспівати пісню легенди.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Режисеркою кліпу стала зірка шоу "Дурнєв +1" Даша Ши, а головну роль зіграла українська акторка та модель Олександра Городецька.

Новим кліпом артист повернув українців у приємну ностальгію. Пісня української співачки Ірини Білик "Одинокая" вийшла у далекому 1997 році.

"Дуже давно помітив, багато пісень "жіночих" у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, зʼявляється той хто ображає або навпаки вперше хто розуміє і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати "Одинокая". Я обожнюю її. Думаю, ви відчуєте це", — зізнався музикант.

"Дантес неймовірний. Дуже подобається за ним спостерігати. Щирий, чесний, добрий, з почуттям гумору. Тільки подивилася розгони на Підпільному і тут пісня — нова грань Володимира".

"Володимире, дякую за таке чудове виконання.... мурахи шкірі".

"Це просто відвал всього. Старі пісні Білик — самі по собі шедевр, але це виконання і кліп — суцільний струм. Дантес однозначно знайшов себе".

"Обожнюю цю пісню. Дуже вразило ваше виконання... Аж до мурах та сліз. Дякую".

Коментарі під кліпом Володимира Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.