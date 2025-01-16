Володимир Дантес показався у косметолога — фото

Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Співак Володимир Дантес вирішив зламати стереотип про те, що чоловікам не варто ходити на beauty-процедури. Виконавець сходив до косметолога та поділився своїми враженнями.

У своєму Telegram-каналі музикант показався після процедури.

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Чоловіча beauty-рутина стає все більш популярною та затребуваною. Тож 36-річний співак вперше наважився піти до косметолога та зробити догляд для свого обличчя.

Володимир Дантес у косметолога. Фото: t.me/volodymyrdantes

На фото, якими поділився Дантес, він позував на кушетці під час процедури, а також показався у дзеркалі із маскою на обличчі.

Володимир Дантес із маскою для обличчя. Фото: t.me/volodymyrdantes

Дантес показав, який вигляд має після доглядової процедури та зізнався, він був дуже задоволений результатом. Єдине, про що жалкує співак це те, що через стереотипи у суспільстві не зробив цього раніше.

"Це було незвично. Моментами ніяково. Головне питання — чому раніше цього не робив? Так приємно зараз. До дупи всі стереотипи! Відчуття, наче мені 18 років. Займайтесь собою. Спорт, масаж тіла, догляд за обличчям — кайф", — поділився артист.

Співак Володимир Дантес. Фото: t.me/volodymyrdantes

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