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Дантес показав, на яку beauty-процедуру наважився у косметолога

16 січня 2025 18:48
Марія Покровська - Редактор
Володимир Дантес показався у косметолога — фото
Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Марія Покровська - Редактор

Співак Володимир Дантес вирішив зламати стереотип про те, що чоловікам не варто ходити на beauty-процедури. Виконавець сходив до косметолога та поділився своїми враженнями.

У своєму Telegram-каналі музикант показався після процедури.

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Володимир Дантес сходив на косметологічну процедуру

Чоловіча beauty-рутина стає все більш популярною та затребуваною. Тож 36-річний співак вперше наважився піти до косметолога та зробити догляд для свого обличчя. 

Володимир Дантес показався у косметолога
Володимир Дантес у косметолога. Фото: t.me/volodymyrdantes

На фото, якими поділився Дантес, він позував на кушетці під час процедури, а також показався у дзеркалі із маскою на обличчі. 

Володимир Дантес сходив у салон краси
Володимир Дантес із маскою для обличчя. Фото: t.me/volodymyrdantes

Дантес показав, який вигляд має після доглядової процедури та зізнався, він був дуже задоволений результатом. Єдине, про що жалкує співак це те, що через стереотипи у суспільстві не зробив цього раніше.

"Це було незвично. Моментами ніяково. Головне питання — чому раніше цього не робив? Так приємно зараз. До дупи всі стереотипи! Відчуття, наче мені 18 років. Займайтесь собою. Спорт, масаж тіла, догляд за обличчям — кайф", — поділився артист.

Володимир Дантес показав результат догляду
Співак Володимир Дантес. Фото: t.me/volodymyrdantes

Також ми писали, що Ксенія Мішина розкрила секрет, навіщо відмовляється від їжі раз на тиждень.

Раніше Леся Нікітюк приголомшила, якою була 20 років тому до початку кар'єри.

Володимир Дантес співак українські зірки косметолог догляд

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