Володимир Дантес показався у косметолога — фото

Дантес показав, на яку beauty-процедуру наважився у косметолога
Співак Володимир Дантес вирішив зламати стереотип про те, що чоловікам не варто ходити на beauty-процедури. Виконавець сходив до косметолога та поділився своїми враженнями.
У своєму Telegram-каналі музикант показався після процедури.
Володимир Дантес сходив на косметологічну процедуру
Чоловіча beauty-рутина стає все більш популярною та затребуваною. Тож 36-річний співак вперше наважився піти до косметолога та зробити догляд для свого обличчя.
На фото, якими поділився Дантес, він позував на кушетці під час процедури, а також показався у дзеркалі із маскою на обличчі.
Дантес показав, який вигляд має після доглядової процедури та зізнався, він був дуже задоволений результатом. Єдине, про що жалкує співак це те, що через стереотипи у суспільстві не зробив цього раніше.
"Це було незвично. Моментами ніяково. Головне питання — чому раніше цього не робив? Так приємно зараз. До дупи всі стереотипи! Відчуття, наче мені 18 років. Займайтесь собою. Спорт, масаж тіла, догляд за обличчям — кайф", — поділився артист.
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