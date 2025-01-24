Владимир Дантес выпустил клип "Одинокая" - видео

Дантес презентовал кавер на песню Ирины Билык — видео
Украинский певец Владимир Дантес снял клип на песню "Одинокая" из репертуара украинской певицы Ирины Билык. Артист давно мечтал перепеть песню легенды.
Видео было опубликовано на YouTube.
Дантес выпустил новый клип
Режиссером клипа стала звезда шоу "Дурнев +1" Даша Ши, а главную роль сыграла украинская актриса и модель Александра Городецкая.
Новым клипом артист вернул украинцев в приятную ностальгию.
Песня украинской певицы Ирины Билык "Одинокая" вышла в далеком 1997 году.
"Очень давно заметил, многие песни "женские" в исполнении мужчин выглядят более драматично, потому что добавляется другая сторона. Добавляется конфликт, появляется тот, кто обижает, или, наоборот, впервые кто понимает — и из-за этого еще больше влюбляется героиня. Я мечтал спеть "Одинокая". Я обожаю ее. Думаю, вы почувствуете это", — признался музыкант.
"Дантес невероятный. Очень нравится за ним наблюдать. Искренний, честный, добрый, с чувством юмора. Только посмотрела разгоны на Підпільному, и тут песня — новая грань Владимира".
"Владимир, спасибо за такое замечательное исполнение.... мурашки по коже".
"Это просто отвал всего. Старые песни Билык — сами по себе шедевр, но это исполнение и клип — сплошной ток. Дантес однозначно нашел себя".
"Обожаю эту песню. Очень впечатлило ваше исполнение... Вплоть до мурашек и слез. Спасибо".
Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, имеет ли он бронь от мобилизации.
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