Владимир Дантес выпустил клип "Одинокая" - видео

Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Украинский певец Владимир Дантес снял клип на песню "Одинокая" из репертуара украинской певицы Ирины Билык. Артист давно мечтал перепеть песню легенды.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Режиссером клипа стала звезда шоу "Дурнев +1" Даша Ши, а главную роль сыграла украинская актриса и модель Александра Городецкая.

Новым клипом артист вернул украинцев в приятную ностальгию.

Песня украинской певицы Ирины Билык "Одинокая" вышла в далеком 1997 году.

"Очень давно заметил, многие песни "женские" в исполнении мужчин выглядят более драматично, потому что добавляется другая сторона. Добавляется конфликт, появляется тот, кто обижает, или, наоборот, впервые кто понимает — и из-за этого еще больше влюбляется героиня. Я мечтал спеть "Одинокая". Я обожаю ее. Думаю, вы почувствуете это", — признался музыкант.

"Дантес невероятный. Очень нравится за ним наблюдать. Искренний, честный, добрый, с чувством юмора. Только посмотрела разгоны на Підпільному, и тут песня — новая грань Владимира".

"Владимир, спасибо за такое замечательное исполнение.... мурашки по коже".

"Это просто отвал всего. Старые песни Билык — сами по себе шедевр, но это исполнение и клип — сплошной ток. Дантес однозначно нашел себя".

"Обожаю эту песню. Очень впечатлило ваше исполнение... Вплоть до мурашек и слез. Спасибо".

Комментарии под клипом Владимира Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, имеет ли он бронь от мобилизации.