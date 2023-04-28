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Дантес привітав свою дівчину з днем народження та показав її стрункі ноги

28 квітня 2023 13:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дантес привітав свою дівчину з днем народження та показав її стрункі ноги
Шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/vladimirdantes
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після розлучення зі співачкою Надією Дорофєєвою (DOROFEEVA) шоумен Володимир Дантес почав зустрічатися з бізнесвумен Дашею Кацуріною. Водночас в  її колишнього чоловіка Міші Кацуріна закрутився роман з Дорофєєвою. Такі зміни минулого року обговорював чи не увесь шоу-бізнес. Зараз пристрасті дещо вщухли. 

У своєму Instagram Володимир Дантес привітав з днем народження Дашу Кацуріну. 

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Молодій бізнесвумен, яка виховує двох дітей від попереднього шлюбу, виповнилось 28 років. У своєму привітанні Дантес зауважив, що в них мало спільних фотографій. 

"Це селфі зроблено влітку, коли ти поїхала зі мною вперше на концерт. І як ти знаєш, разом ми дуже погано фотографуємось. Але в цьому і є якась наша особливість. У нас немає часу на це. Ми намагаємось насолодитись одне одним і прожити ці хвилини як змога якісніше. Я тебе сильно люблю", — зворушливо привітав кохану 34-річний Дантес. 

Володимир побажав Даші, яка зараз живе у Варшаві (Польща), більше спільних фотографій разом з ним. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна. Також ми розповідали, скільки блогер Олексій Дурнєв та Володимир Дантес зібрали грошей в гумористичному благодійному турі "Пожежа".

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