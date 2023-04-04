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Дурнєв розповів, скільки грошей зібрав з Дантесом в гумористичному турі "Пожежа"

4 квітня 2023 12:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шоумени Олексій Дурнєв та Володимир Дантес
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З минулого року шоумени Володимир Дантес та Олексій Дурнєв виступають у різних куточках Європи в рамках туру "Пожежа". Вони спілкуються з українцями, жартують, обговорюють й серйозні поточні питання в країні, а також збирають гроші на потреби ЗСУ.

В інтерв'ю колишній акторці студії "Квартал 95" Олені Кравець Дурнєв розповів, скільки йому та Дантесу вдалось зібрати грошей в турі.

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Подробиці 

"Пожежа" — це не тільки одне з найпопулярніших шоу в українському YouTube, але й назва офлайн зустрічей Дантеса та Дурнєва з шанувальниками та небайдужими людьми. Компанію хлопцям на сцені склали й зірки українського шоу-бізнесу, а саме Маша Єфросиніна, Дмитро Монатік, блогерка Раміна Есхакзай та інші.

В шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець" Дурнєв розповів, скільки сумарно грошей на допомогу Україні вдалося зібрати.

"Гадаю, десь 4,5-5 мільйонів гривень. Ми вигадуємо різні штуки, як збирати гроші. Ось в Європі ми влаштовували аукціони, продавали футболки, й вони непогано йшли. В Україні ми зробили спеціальну шкіряну куртку, на підкладці був персонаж з нашого шоу "Кракаде", який сидить верхи на леопарді, поганяє його, і каже: "Вперед на Донбас, леопардику". Людям вони дуже сподобалися", — розповів Олексій.

Вже 2 травня європейське турне "Пожежа" продовжиться. Дантес та Дурнєв виступлять в Парижі (Франція),  Лондоні (Велика Британія), Франкфурті (Німеччина) та Кракові (Польща). 

 

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв зізнався, на що йому шкода витрачати гроші. Також ми розповідали, що Дурнєв публічно попросив вибачення у Маші Єфросиніної та одного з відомих  шоуменів.

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