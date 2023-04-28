Дантес поздравил свою девушку с днем рождения и показал ее стройные ноги

Шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/vladimirdantes

После развода с певицей Надей Дорофеевой (DOROFEEVA) шоумен Владимир Дантес начал встречаться с бизнесвумен Дашей Кацуриной. В то же время у ее бывшего мужа Миши Кацурина закрутился роман с Дорофеевой. Такие перемены в прошлом году обсуждал весь шоу-бизнес. Сейчас страсти немного утихли.

В своем Instagram Владимир Дантес поздравил с днем рождения Дашу Кацурину.

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Молодой бизнесвумен, воспитывающей двоих детей от предыдущего брака, исполнилось 28 лет. В своем поздравлении Дантес отметил, что у них мало общих фотографий.

"Это селфи сделано летом, когда ты поехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся. Но в этом и есть какая-то наша особенность. У нас нет времени на это. Мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как возможность качественнее. Я тебя сильно люблю", — трогательно поздравил возлюбленную 34-летний Дантес.

Владимир пожелал Даше, живущей сейчас в Варшаве (Польша), больше общих фотографий вместе с ним.

Напомним, ранее мы писали, что Дантес впервые прокомментировал песню экс-жены Дорофеевой и ее бойфренда Кацурина. Также мы рассказывали, сколько блогер Алексей Дурнев и Владимир Дантес собрали денег в юмористическом благотворительном туре "Пожежа".